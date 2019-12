Társadalom

Szociológus: mérséklődnek a társadalmi különbségek Magyarországon

Mérséklődnek a társadalmi különbségek Magyarországon, a szegénység folyamatosan csökken, és Központi Statisztikai Hivatal (KSH) adatai alapján tovább nőtt az életszínvonal - mondta Lakner Zoltán Lehel, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem adjunktusa, szociológus csütörtökön az M1 aktuális csatornán.



Magyarországon 2010-ben 3,4 millión éltek szegénységben, mostanra számuk 1,8 millióra csökkent - fűzte hozzá, megjegyezve, hogy ilyen mértékű szegénységcsökkenés az unióban sehol nincs.



A fogyasztási mutatók stabilan és töretlenül növekednek 2012 óta, és a szegénység is folyamatosan csökken azóta - mutatott rá.



Az életszínvonal növekedése többek között azzal is magyarázható, hogy a foglalkoztatottsági arány uniós viszonylatban is kiemelkedő, a rendszerváltozás óta nem látott mértékben, 55-56 százalékról 70 felé emelkedett. A munkanélküliség a 2010-ben mért közel 12 százalékról 4 százalékra csökkent - mondta Lakner Zoltán Lehel.



Jövőre 2012-hez képest 50 százalékkal nőhet a fogyasztás - fűzte hozzá, megjegyezve hogy nemcsak a fogyasztás mértéke, de annak szerkezete is megváltozott, például radikálisan nőtt a gyerekes családok esetében.