Januártól ingyenesen utazhatnak a fővárosi álláskeresők a BKV járatain

Ingyenesen utazhatnak januártól a budapesti álláskeresők a fővárosi közösségi közlekedés járatain - döntött a Fővárosi Közgyűlés szerdán.



A képviselők egyhangúlag támogatták Karácsony Gergely főpolgármester előterjesztését, amelynek értelmében "a budapesti helyi menetrend szerinti közösségi közlekedési személyszállítást a fővárosi lakcímmel rendelkező regisztrált álláskeresők díjmentesen vehetik igénybe" januártól.



Az álláskeresőknek szóló havi bérletre való jogosultság megállapítására - a főváros kormányhivatalával együttműködésben - új igazolást vezetnek be. A bérletet a Budapesti Közlekedési Központ (BKK) kijelölt értékesítési helyein lehet majd kiváltani.



A díjmentes bérletet január elsejével vezetik be.



Az előzetes hatásvizsgálat szerint a díjmentesség biztosítása - a teljes jogosulti kör tekintetében - mintegy bruttó másfél milliárd forint értéket képvisel a nyilvántartott budapesti álláskeresők számára, azonban az intézkedés tényleges becsült BKK bevételi hatása mintegy bruttó félmilliárd forint elmaradó menetdíjbevétel.



Az előterjesztésben azt is olvasható, hogy az intézkedéssel segíteni kívánt álláskeresők száma több mint 14 ezer volt a Központi Statisztikai Hivatal adatai szerint 2018 decemberében.



A napirend vitájában Ughy Attila (Fidesz-KDNP) arról kérdezte a városvezetést, hogy az álláskeresőknek kiadott igazolás nem teremt-e majd lehetőséget a visszaélésekre. Erre válaszul elhangzott, hogy a bérletet havonta kell majd megújítaniuk az azt igénybevevő álláskeresőknek.



Bagdy Gábor (Fidesz-KDNP) azt tudakolta, hogy Karácsony Gergely kampányában szerepelt a 14 éven aluliak számára is az ingyenes tömegközlekedés, ám az erről szóló javaslatot még nem találta közgyűlés jövő évi munkatervében.



Karácsony Gergely közölte: a 14 éven aluliakat érintő díjmentesség bevezetéséhez jogszabálymódosításra van szükség, azt már kezdeményezték a kormánynál.