Pártok

Az Alkotmánybírósághoz fordul a Párbeszéd az országgyűlési törvény és a házszabály módosítása miatt

A Párbeszéd arra kéri az Alkotmánybíróságot, hogy semmisítse meg az Országgyűlés működését és a képviselők jogállását érintő törvények valamint a házszabály kedden elfogadott módosításait.



A párt társelnöke keddi, budapesti sajtótájékoztatóján azt mondta: "a szájzár törvénynek" az lényege, hogy "újból megfélemlítse az ellenzéki képviselőket" és megtiltsa nekik, hogy kritizálják a kormány működését.



Szabó Tímea hozzátette, hogy a kormány a frakcióalakítási szabályokat is meg akarja változtatni, így a jövőben a független képviselők nem ülhetnének be egy frakcióba.



A Párbeszéd társelnöke úgy fogalmazott: Orbán Viktor, Kövér László és "barátaik" nem tudják elviselni az önkormányzati választáson elszenvedett vereségüket, ezért ahol tudnak, ott állnak bosszút.



A kedden elfogadott törvény és a házszabály módosítása számos ponton sérti az alaptörvényt, nem felel meg a szükségesség és arányosság elvének, mert a szankciók alkalmasak a képviselői munka ellehetetlenítésére - jelentette ki. Jogbizonytalanságot okoz, hogy a büntetéseket nem kell mérlegelésnek megelőznie, ugyanis Kövér László házelnök saját hatáskörében vonhatja el a képviselők több havi, akár éves fizetését is - érvelt Szabó Tímea.



Az alkotmányosság elvét a jogorvoslathoz való jog hiánya is sérti - tette hozzá. Az is alkotmányos alapelvekbe és az alaptörvénybe ütközik, hogy a képviselők parlamenti szavazási jogát tartósan korlátozhatják - tette hozzá.



A frakcióvezető aggályosnak nevezte, hogy Kövér László mennyire fogja "politikai bunkósbotként" használni a jogszabályt. Az elmúlt harminc évben arra sem volt példa, hogy a házelnök egyedül határozza meg, hogy melyik politikus melyik szakbizottságban folytassa a munkáját - bírált Szabó Tímea.