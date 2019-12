Késelés

Meglátogatta a kórházban a megkéselt tanárnőt a 17 éves fiú édesapja

Mint ahogyan azt a ma.hu is megírta, elrendelték annak a 17 éves fiúnak a letartóztatását, aki csütörtökön késelte meg a fizikatanárnőjét Győrben. A fiú ügyvédje a Blikknek elmondta: a fiú a támadáshoz használt svájci bicskát az édesapjától kapta, ugyanis a családban hagyomány, hogy az apák kést adományoznak a fiaiknak.

Mint ismeretes, a támadás hátterében az állhatott, hogy az egyébként jó tanuló fiú most csak hármast kapott az egyik dolgozatára.



Állítólag már jó ideje elégedetlen volt osztályfőnöke módszereivel. A pedagógust a hátán, illetve a kezén szúrta meg, azzal a késsel, amit az ügyvédje szerint az édesapjától kapott.



"Tökéletesen rendezett, korrekt életvezetéssel rendelkező szülők, mindenki dolgozik, mindenki tanul, egzisztenciális viszonyok kiegyensúlyozottak, a legkisebb szikrányi jele sem volt ennek" - mondta.



Az ügyvéd úgy véli, hogy a fiú nem akarta megölni tanárát és már megbánta tettét. A tanárnő még mindig kórházban van, a diák édesapja beszélt is vele.



"Tegnap egy órán keresztül együtt sírtak" - mondta el az ügyvéd. "Tragédia mindenki számára ez az ügy, áldozat a család, áldozat a gyermek és áldozat a tanárnő is" - tette hozzá.