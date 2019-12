Gerillafejlesztés

Itt a postai panaszbejelentő, a Fosta

Maga az ötletgazda így fogalmazta meg a lényeget: "Ez az oldal azért jött létre, hogy végre mindenki elmondhassa és mindenki számára látható is legyen, melyek azok a körzetek Magyarországon, ahol a legtöbb probléma van a küldemények kézbesítésével, ami által talán az illetékes szervek is motiváltabbak lesznek, hogy a 21. században is elfogadható szintre hozzák a szolgáltatásaik színvonalát."



"Korábban elég sokszor pórul jártam már a postával, és nagyjából minden panaszomat teljesen nyilvánvalóan ignorálták, úgyhogy úgy döntöttem, készítek egy valós hibabejelentőt" - kezdte a 444-nek írt levelét a Fosta nevű vadonatúj weboldalt kitaláló és leprogramozó Mr Fosta.



Az oldal használata és szerkezete egyszerű és átlátható: ha panaszod van, egy ék egyszerűségű bejelentőlapon az irányítószám megadásával és a probléma típusának hét lehetőség közüli kiválasztásával majd kipipálásával már meg is tetted a bejelentést.



A program ezeket a panaszokat térképre helyezi és statisztikailag is elemzi, majd adatvizualizációval megjeleníti. Például az egyik józsefvárosi körzetben a mostanáig kialakult országos panaszátlaghoz képest kirívóan magas a késve, vagy visszadátumozott, illetve hiányzó értesítővel kikézbesített küldemények aránya.