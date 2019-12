Közlekedés

Csütörtöktől tilos a Kossuth téren rollerezni - videó

A kormány a kulturális örökség védelméről szóló törvényt novemberben módosította. Ennek értelmében motoros kerekesszékkel továbbra is lehet közlekedni a téren, a kerékpárosok pedig a kijelölt útvonalon haladhatnak.

A Kiemelt Nemzeti Emlékhely Bizottság az Euronews kérdésére a következőkkel indokolta a szigorítás:



"A Kossuth tér közterület, Magyarország egyetlen kiemelt nemzeti emlékhelye.



A tér jellegéből adódóan évente több százezer turista keresi fel a világ minden tájáról, elsősorban az Országház látványa miatt. Kiemelt szempont az ő védelmük, a fényképezkedő, sétáló járókelők testi épségének védelme, amit az Országgyűlés Hivatala a gépjárművek térről való kitiltásával, a kerékpárok forgalmának szabályozásával és az utóbbi években elterjedt bérelhető, rendkívül balesetveszélyes elektromos járművek használatának korlátozásával kíván elérni. A világ több, a turisták által tömegesen látogatott helyszínén, városrészekben, tereken, sétáló utcákban mások is kénytelenek voltak hasonló intézkedéseket bevezetni.



A Kossuth téren természetesen továbbra is engedélyezett a kerékpárok használata a kijelölt útvonalon, a mozgássérült közlekedési segédeszközök és a gyermekek közlekedéshez szükséges eszközök (babakocsi, futóbringa, nyuszimotor) használata."



A Kossuth térre a jövőben csak gyerekek hajthatnak be rollerrel. A budapesti belváros többi utcáján persze továbbra is lehet használni a rollereket és az elektromos rollereket. Habár ez utóbbi sok vitát vált ki, főleg azért, mert balesetveszélyes közlekedési eszköznek tartják.