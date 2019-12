Ellátás

Szűrővizsgálat sorbanállás nélkül?

hirdetés

Aki vért ad, az nemcsak másokon segít, hanem magán is! Több olyan szűrővizsgálat is megtörténik a véradás alatt és után, amelyekre alapesetben időpontot kell kérni és nem mindig ingyenesek. A véradást megelőzi egy vérnyomás- és hemoglobinszint mérés, a levett vért pedig alávetik egy vizsgálatnak, amin kiszűrhető többek között a HIV 1-2, Hepatitis B, Hepatitis C és a szifilisz is. Amennyiben a vizsgálat pozitív eredményt ad, azonnal felveszik a kapcsolatot a véradóval és orvosi segítséget nyújtanak a további teendőkben.



Érdemes tehát vért adni!