Diplomácia

Amikor az egyiptomi katonazenekar megpróbálkozik a magyar himnusszal - videó

Csütörtökön Egyiptomba látogatott Áder János. A magyar köztársasági elnök Abdel Fattáh esz-Szíszi egyiptomi elnökkel találkozott, közös sajtótájékoztatót is tartottak.



Áder látogatásának tiszteletére az államfői palotánál felsorakozott az egyiptomi katonazenekar, és több más egyéb mellett megpróbálkoztak a magyar Himnusz eljátszásával is.



Mit is mondhatnánk, hallgassa meg, így még biztosan nem hallotta.