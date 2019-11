Gyilkosság

Elhagyhatja a börtönt Szögi Lajos egyik gyilkosa

A Szegedi Törvényszék büntetés-végrehajtási bírája döntött az olaszliszkai emberölési ügy 15 év fegyházbüntetésre ítélt harmadrendű vádlottjának feltételes szabadságra bocsátásáról, fellebbezés miatt a végzés nem végleges.

Az elítélt a Szegedi Fegyház és Börtönben ül, 15 évet kapott, hivatalosan 2021. október 24-én szabadulhatna.



A büntetés-végrehajtási bíró a keddi meghallgatáson megállapította, hogy az elítélt kifogástalan magatartást tanúsított a büntetés végrehajtása során, különböző címen hatvan jutalmat érdemelt ki, fegyelmi fenyítése nincs, munkáltatása a büntetés kezdete óta folyamatos. A fogvatartás alatt leérettségizett, több szakmát is szerzett, valamint önismereti és konfliktuskezelő tréningen is részt vett" - írta Juhászné Prágai Erika, a bíróság szóvivője keddi közleményében.



Az elítélt kifejezte a megbánását, a számára - az elhelyezési körülmények miatt - megítélt kártalanítási összeget felajánlotta a sértett családjának.



Jutalomból több alkalommal volt intézetelhagyáson, csoportos és egyéni kimaradáson is. Szabadulását követően lakhatása és munkáltatása biztosított.



A bíróság úgy döntött, hogy hamarabb szabadulhat. A végzéssel szemben az ügyész fellebbezést jelentett be az elítélt feltételes szabadságra bocsátásának mellőzése érdekében, így a végzés nem vált véglegessé.



A Debreceni Ítélőtábla 2009. november 13-án hozott jogerős ítéletet az olaszliszkai emberölés ügyében. Három vádlottat a bíróság életfogytig tartó fegyházbüntetéssel sújtott, az ügy elsőrendű vádlottja 17 év fegyházbüntetést kapott, ő július 15-én hagyhatta el a börtönt, miután a bíróság esetében is a feltételes szabadságra bocsátásáról döntött.



Szögi Lajos tiszavasvári tanárt a gyermekei szeme láttára verték agyon 2006. október 15-én, a Borsod megyei Olaszliszkán, miután a feltételezések szerint - amit azóta az eljárás megcáfolt - elsodort egy kislányt, aki árokba esett, de nem sérült meg.