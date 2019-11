Gyilkosság

Életfogytiglant kapott a putnoki gyilkosság harmadrendű vádlottja is

Jogerősen életfogytig tartó szabadságvesztésre súlyosította a tavalyi putnoki gyilkosság harmadrendű vádlottjának büntetését a Debreceni Ítélőtábla, a nő leghamarabb 25 év múlva bocsátható feltételes szabadságra. A két férfi vádlottra első fokon kiszabott életfogytiglani fegyházbüntetést helybenhagyták, a negyedik vádlott, egy másik nő pedig három évet kapott.



A vádlottak és a sértett jól ismerték egymást. 2018. február 4-én együtt ittak a dövényi kocsmában, ahol többször is összevesztek. A zárás után a vita elmérgesedett közöttük, a vádlottak elhatározták, hogy megölik a férfit. Az elsőrendű vádlott élettársa, a harmadrendű vádlott hazament, majd a nő az autójában késsel, bicskával, karddal tért vissza. A sértettet az időközben helyszínre érkező barátnője hiába kérlelte, hogy menjenek haza - áll az ítélőtábla közleményében.



Késő este valamennyien beültek a harmadrendű vádlott autójába azzal, hogy a közeli Putnokra mennek. Miután elindultak, az elsőrendű vádlott közölte a párral, hogy mind a ketten meg fognak halni. A sértettek kérték, hogy engedjék el őket, erre az elsőrendű vádlott többször megszúrta, megvágta a férfit. Putnokra érkezve a negyedrendű vádlott - az elsőrendű vádlott korábbi élettársa - házához mentek. A megszúrt, de még életben lévő férfit a pincébe vonszolták, és magukkal vitték a barátnőjét is.



A pincében a két férfi karddal és késsel újra többször megszúrta, megvágta a sértettet, a barátnőjét pedig arra kényszerítették, hogy nézze végig élettársa kivégzését, fenyegetésként a vádlott nő combon szúrta.



A gyilkosság elkövetése után az áldozat testét egy szőnyegbe csavarták, a véres ruhákat, a bicskát és a sértett telefonját elégették. A holttestet visszavitték Dövényre, ahol egy emésztőgödörbe dobták. A férfi barátnőjét egy napig még fogva tartották, és megtiltották neki, hogy az esetről bárkinek is beszéljen. A nő a kiszabadulása után tett bejelentést a rendőrségen.