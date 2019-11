Ünnep

Idén is szeretetdobozokat gyűjtenek Nagykanizsán

hirdetés

Az elmúlt három évhez hasonlóan idén is iskolák, cégek, intézmények és egyházak közös szervezésében gyűjtenek szeretetdobozokat a rászoruló gyerekeknek Nagykanizsán, a szervezők három-négyezer cipősdoboznyi ajándékra számítanak ezúttal is.



Pénteki sajtótájékoztatóján Cseresnyés Péter, az Innovációs és Technológiai Minisztérium kereskedelempolitikai és fogyasztóvédelmi feladatokért felelős államtitkára fővédnökként arról beszélt, hogy az elmúlt három esztendőben mintegy 12 ezer szeretetdobozt gyűjtöttek össze Nagykanizsán és környékén a nehéz körülmények között élők számára.



A református egyház által kezdeményezett akciósorozat keretében most is sok segítőre számítanak, akik a "csodapontokon" - ezekből már 40 van - gyűjtik a dobozokat, illetve segítik az ajándékozást. Az elmúlt években nemcsak Nagykanizsán és környékén kaptak ajándékot az iskolák, családsegítő intézmények által javasolt gyerekek, de a csomagokból jutott Somogy megyébe, illetve Kárpátaljára és Erdélybe is.



Balogh László polgármester elmondta, hogy a város önkormányzata idén is fő szervezője a gyűjtésnek, sőt már a polgármesteri iroda is "csodapont" lett, ahol átveszik a felajánlók ajándékait. December 6-áig gyűjtik a rászoruló gyerekek listáját, a "csodapontok" ajándékokat pedig december 13-ig.



Ezt követően indulnak el a dobozok a megajándékozottakhoz, de december 20-áig a Kanizsa Centrum Bevásárlóközpontban még lehetősége van az adakozóknak az ajándékdobozok átadására.



A polgármester arra is felhívta a figyelmet, hogy a dobozokba csakis olyan ajándékot tegyenek, amelyet jó szívvel tovább lehet adni, nincs benne romlandó élelmiszer vagy veszélyes eszköz. Szükséges azt is megjelölni, hogy milyen korú fiúnak vagy lánynak szánják az ajándékot.



Bertók Dániel református lelkipásztor jelezte: a karácsonyi gyűjtéssel a rászorulók arcára lehet mosolyt csalni, ráadásul az elmúlt évekhez hasonlóan nemcsak a városban és környékén, de a határon túli gyerekek is részesülhetnek a nagykanizsaiak felajánlásaiból.