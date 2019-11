Jóga

Hit Gyülekezete: durva hírhamisítás a hvg.hu-n, a 444.hu-n és a 24.hu-n

A Hit Gyülekezete az alábbi sajtóközleményt adta ki a Németh Sándorral kapcsolatban a sajtóban megjelent hírekkel kapcsolatban, amit változtatás nélkül közlünk. 2019.11.21 20:52 ma.hu Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

hirdetés

Durva álhír jelent jelent meg a hvg.hu-n, a 444.hu-n és a 24.hu-n Németh Sándorral, a Hit Gyülekezete lelkészével kapcsolatban.



A mai napon 17.53-kor a hvg.hu egy minden elemében hamis hírt közölt arról, hogy Németh Sándor levelet juttatott volna el a szerkesztőséghez, amelyben spirituális kérdésekről, jógáról és keleti harcművészetekről értekezett volna. A hvg.hu-ra hivatkozva a fenti, hamisított levélben foglaltakat 18.37-kor a 444.hu, majd 19.30-kor a 24.hu is közölte, megismételve a hírhamisító hvg.hu hazug állításait.



Németh Sándor nem küldött a hvg.hu-nak semmilyen levelet, amelyben a hvg.hu, a 444.hu és a 24.hu által közölt állításokat tette volna.



A hvg.hu nyilvánvaló hamisítást követett el, és a hazug állítások terjesztésébe az a 444.hu is bekapcsolódott, amely a közelmúltban már kénytelen volt helyreigazítást megjelentetni egy, Németh Sándorral kapcsolatos valótlan híresztelésért.



Szintén átvette a hvg.hu-n megjelent hamis hírt a 24.hu is.



A hamisított levélben foglaltakkal Németh Sándor nem azonosul, és a fenti hazugságokat közlő lapokkal szemben jogi eszközökkel fog fellépni.

A jógázás démontiszteletre rendelt mozgáskultúra?