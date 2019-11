Tragédia

42 km/órás sebességgel ütötték el L.L. Junior kisfiát

hirdetés

Legfeljebb 1,4 másodpercet tölthetett az úttesten L.L. Junior hároméves fia, amikor augusztus 29-én egy autós a Füredi úton elgázolta a kisgyereket. Az Index információja szerint többek között ez szerepel abban a műszaki szakértői véleményben, amely a napokban készült el a BRFK kérésére.



A szakértői vélemény szerint az Opel az ütközés pillanatában is legfeljebb 41-42 km/órás sebességre gyorsult fel, mondta az Indexnek Janklovics Ádám, a sofőr védője. Ezen a szakaszon egyébként 50 km/órás sebességgel lehet közlekedni. A szakértő azt is kiszámolta, hogy a sofőr intenzív fékezés mellett akkor nem gázolta volna el a rohanó gyereket, ha mindössze 34-35 km/órás sebességgel halad, úgynevezett lassító fékezés mellett pedig ennél is kisebb, 31-32 km/órás sebességgel kerülhette volna el az ütközést.



A szakértő szerint ugyanakkor az is egyértelmű, hogy „a sofőr terhére észlelési és cselekvési késedelem sem mutatható ki, ha a gyalogos gyors mozgással került a gyorsuló kocsi elé.” A kocsi egyébként a baleset idején megfelelő műszaki és közúti közlekedésre alkalmas állapotban volt, a sofőr pedig kiválóan ismerte azt az útvonalat, ahol a gázolás történt.



A 76 éves sofőr a rendőröknek arról beszélt, hogy a gyerek folyamatosan rohant és egyáltalán nem nézett az irányába.



A BRFK az Index kérdésére legutóbb azt közölte, hogy a baleset körülményeit közúti baleset okozása miatt büntetőeljárás keretében vizsgálják és senkit nem hallgattak ki gyanúsítottként.