Hegyvidéki Önkormányzat: a Normafán kialakítandó új parkoló területe nem erdőövezet

A Konkoly-Thege úton a rendezett parkoló segít megszüntetni azt a gyakorlatot, hogy az autósok szabálytalanul és természetkárosító módon az erdőben, zöld felületen parkoljanak.

Normafán, a Konkoly-Thege Miklós út menti terület, ahol parkolót terveznek kialakítani, nem erdőövezet, besorolása szerint közlekedési terület, amelynek egy része már most is parkolóként üzemel - tájékoztatta a XII. kerületi önkormányzat vasárnap az MTI-t.



A Normafa rehabilitációjához kapcsolódóan kialakítandó parkoló miatti fakivágásról szóló cikkekre reagálva az önkormányzat az MTI-hez eljuttatott közleményében azt írta: a Konkoly-Thege úton a rendezett parkoló segít megszüntetni azt a gyakorlatot, hogy az autósok szabálytalanul és természetkárosító módon az erdőben, zöld felületen parkoljanak.



Az önkormányzat visszautasította azt a vádat, hogy nem zajlott érdemi egyeztetés a Normafa rehabilitációjáról. A Normafa rehabilitációjáról közel két éven keresztül folyamatosan egyeztetett az önkormányzat a természetvédő szervezetekkel és több tucat civil szervezettel. 2015-ben pedig a helyi népszavazáson a résztvevők nyolcvan százaléka támogatta a Normafa rendbetételét az ott megfogalmazottak szerint. A fejlesztés az ott megfogalmazott és támogatott tervek szerint zajlik - olvasható a közleményben.



Megszűnik a Síház előtti területen a több ezer négyzetméteres aszfaltozott parkoló, és a szintén aszfaltozott, sok helyen olajjal szennyezett buszvégállomás és buszforduló, amelyek évtizedek óta szégyenfoltja a Normafának. Annak területén többek között zöldfelület kialakítását tervezi az önkormányzat.



Bár a hatóság nem kötelez a területen kivágott fák pótlására, az önkormányzat természetesen a fákat pótolni fogja, és a parkoló zöldfelületén is őshonos fajokat ültet - mutattak rá.



Arra, hogy a sajtóban több helyen felmerült, hogy miért nem az elbontott Hotel Olimpia helyén létesül parkoló, azt válaszolták: az épület területének sorsáról az önkormányzat több körös egyeztetéssel kérdezte meg a környéken élőket, akik határozottan elutasították a parkoló ott történő létesítését. A hamarosan elkészülő új park az ott élők kérése alapján valósul meg.



Rövidesen elbontják a védett erdőben évek óta üresen és kihasználatlanul álló Sport Hotel épületét is, ami így több ezer négyzetméterrel növeli a zöldterületet a Normafán - írták.

