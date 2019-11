Baleset

Folytatódik a gázrobbanásban megsérült szekszárdi társasház megerősítése

2019.11.07 15:39 MTI

Folytatódik az október 9-én gázrobbanásban megsérült szekszárdi társasház szerkezetének megerősítése, a munka januárban fejeződhet be - mondta a kivitelező cég vezetője csütörtökön a helyszínen tartott sajtótájékoztatón.



A Herman Ottó utcában történt nagy erejű robbanásban a négyszintes épület két lépcsőházában húsz lakás vált lakhatatlanná, öten megsérültek és aznap nyolcvan embernek kellett elhagynia az otthonát.



Korcsmár István, az Alisca Bau Zrt. vezérigazgatója arról számolt be, hogy befejeződött a stabilizáció első üteme, amikor állványokkal támasztották meg a főfalakat, és az épület alsó szintjét nagy teherbírású műanyaghabbal töltötték fel. A következő ütemben a robbanás helyén, a második szinten végzik el a stabilizációt, majd bontják el a sérült födémeket.



A statikailag megerősített épületet január végén tudják átadni a helyreállítást és felújítást végző kivitelezőknek - tette hozzá. A legnagyobb mértékben sérült lakások teljes helyreállítása a vezérigazgató becslése szerint csak a jövő nyáron fejeződhet be.



Molnár Péterné, a társasház közös képviselője közölte, a helyreállítás pontos költsége több százmillió forintra becsülhető. Az Aegon biztosító 25 millió forint előleget utalt a társasháznak.



Ács Rezső (Fidesz-KDNP), a város polgármestere elmondta: az önkormányzat minden segítséget megad az ott élőknek, harminc embert bérlakásokban helyeztek el, segítettek a bútorok elszállításában és elhelyezésében.