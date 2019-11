Belpol

Orbán meghívta, Karácsony Gergely elfogadta a meghívást a kormányülésre

Elfogadta Orbán Viktor miniszterelnök meghívását a szerdai kormányülésre Karácsony Gergely főpolgármester, aki ezt hétfő este a Facebook-oldalán jelentette be.



Karácsony Gergely azt írta: elfogadta a meghívást, és azt a közös munka kezdetének, az első lépésnek tekinti.



"Több száz ügyben kell együttműködnünk, hol vitázva, hol egyetértve a budapesti fejlesztésekről" - fogalmazott, hozzátéve, mindez még nyilván sok egyeztetést, sok munkát igényel.



Havasi Bertalan, a miniszterelnök sajtófőnöke hétfő délután közölte az MTI-vel, hogy Orbán Viktor levélben gratulált Karácsony Gergely főpolgármesternek megválasztásához, egyúttal meghívta őt a szerdai kormányülésre, ahol a budapesti fejlesztések jövőjéről is tárgyalnak.



Karácsony Gergely a Facebook-oldalán úgy reagált: "mivel Budapest fejlesztése a városvezetés és a kormány együttműködését igényli, ezért azt tartottam normálisnak, hogy megválasztásom után találkozót kezdeményezek a miniszterelnökkel. Megjött a válasz, és úgy normális, ha a meghívást elfogadom, a szerdai kormányülésen részt veszek."



Kitért arra, hogy az új Fővárosi Közgyűlés alakuló ülésén néhány ügyben már hoznak olyan döntést, amelyet képvisel majd a kormányülésen. Példaként említette a Városliget, vagy a Római-part ügyét.



"Az alapállásom minden más kérdésben is világos, hiszen az úgy normális, ha foggal-körömmel ahhoz a programhoz ragaszkodunk, amelynek képviseletére felhatalmazást adtak a budapestiek. Ennek lényege, hogy a kevesek érdekei helyett mindig a többséget szolgáljuk, a jelen csillogása és a fenntartható jövő közül mindig a jövőt, a beton helyett a fákat, a presztízsszempontok helyett pedig a budapestiek jobb életminőségét választjuk" - fogalmazott Karácsony Gergely, megjegyezve: így készül a Fővárosi Közgyűlésre és a kormányülésre is.