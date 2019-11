Önkormányzat 2019

Átvette megbízólevelét Borkai Zsolt

A szavazók 44,3 százaléka ismét Borkai Zsolt választotta Győr polgármesterének – jelentette be csütörtökön a városházán a helyi választási bizottság elnöke, s átadta neki a megbízó levelet. Borkai megköszönte a bizalmat, hozzátette: nem volt egyszerű az elmúlt egy hónap sem neki, sem a győrieknek - tudósította a Kisalföld.



Az október 13-i önkormányzati választáson a 101 ezer 841 győri szavazásra jogosultból 44 ezer 989-en gyakorolták választójogukat (ez 44,18 százalék). A legtöbb voksot, azok 44,3 százalékát Borkai Zsolt gyűjtötte be, „így ismét őt választották meg a város polgármesterévé” – jelentette be a városházán dr. Gál Miklós, a helyi választási bizottság vezetője, majd átadta neki a megbízó levelet. Dr. Lipovits Szilárd a választási iroda vezetője hozzátette: az október 29-i jogerős határozat után három napon belül kellett ezt átadni.



Borkai Zsolt annyit mondott: „szeretnék köszönetet mondani minden győrinek. Az elmúlt egy hónap sem a győriek, sem jómagam számára nem volt egy egyszerű időszak. Szeretném megköszönni – nagy tisztelettel – a győrieknek, mert kitartottak mellettem, s értékelték az elmúlt 13 év munkáját, ami együtt, közösen valósítottunk meg. Azt tudom ígérni a győrieknek, hogy az elkövetkezendő időszakban is az elmúlt időszakhoz hasonló intenzitással igyekszem közreműködni és fejleszteni a várost a képviselő-testülettel. Találkozunk az alakuló értekezleten, mely időpontjáról jövő héten adok számot” – közölte, majd távozott: kérdezni nem lehetett tőle.