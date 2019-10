SMA

Mészáros Lőrincék rakták össze a hiányzó összeget Levente kezelésére is

hirdetés

A szívünk sajdult bele, mikor a kis Zente gyógykezelésére összejött a 700 millió, pedig az sem ment könnyen, az utolsó 100-at Mészáros Lőrinc adta. Ezután mikor a kis Leventének kezdtek gyűjteni, már jósolható volt, hogy nem lesz még egyszer ekkora erő a lakosságban. Az első 2-300 millió még összejött, aztán egyre lassabban gyűlt az összeg. Félő volt, hogy Levi kifut az időből, hiszen két éves koráig meg kellett hogy kapja a Zolgensma nevű gyógyszert, ami elhozhatja számára a gyógyulást.



Aztán ez a csoda megismétlődött, a kis Levente számára is összegyűjtöttek az emberek ugyanennyi pénzt, így ő is áteshet a kezelésen.



Sokan összefogtak azért, hogy ez megvalósulhasson. Mint kiderült, csakúgy, mint Zentének, Leventének is segített Mészáros Lőrinc, ugyanis a végső összeghez hiányzó utolsó 120 millió forintot az ő vállalatcsoportja tette hozzá.



"Egyben Mészáros Lőrinc úr adakozásra hívta fel a nagyvállalkozókat. Ennek eredményeként információink szerint a Duna Aszfalt további 100 millió forinttal, illetve más magyar vállalkozások összesen további 80 millió forinttal járultak hozzá a kisfiú gyógyulásához" - közölte az ATV-vel Tóth Krisztina, a Mészáros-csoport kommunikációs igazgatója.



Azt is hozzátette, milyen fontosnak tartja ezt a példaértékű társadalmi összefogást, amelynek eredményeként ezek a gyerekek esélyt kapnak a teljes életre.