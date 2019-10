Tragédia

Nagy erőkkel keresik a két eltűnt magyart Mallorcán - óriási erőket mozgósítanak Katalinért és Mihályért

hirdetés

Eltűnt egy fiatal magyar testvérpár Mallorcán. Egy szemtanú látta, amikor a 30 éves nőt és 18 éves öccsét elragadta a víz. A helyi hatóságok azóta is nagy erőkkel keresik őket. A heves esőzéseknek Spanyolországban több áldozata is van, és sok embert még mindig keresnek. Sajtóhírek szerint a magyar testvérpár keresését hétfőn befejezik.



Több méteres hullámokkal csapott le Spanyolország partjaira a vihar a napokban. Ekkor tűnhetett el két magyar fiatal is. Szerdán negyed hatkor egy nő tett bejelentést, hogy látta, amint Mallorca kedvelt üdülőrészén két embert elragad a víz.



Csütörtök reggel már arról számoltak be a lapok, hogy a hatóságok jelentős erőkkel kezdték meg a keresést. A mentésben részt vett több helikopter, mentőhajó, és drón, valamint a Polgári Gárda, a helyi rendőrség és a Polgári Védelem önkéntesei is. A beszámolók szerint az eltűnésük estéjén rendkívül rosszak voltak a látási viszonyok.



Ezek pedig már a szombati, helyi lapok. Arról írnak, hogy Katalin és Mihály tűnhetett el. A magyar testvérpár Mallorcán nyaralt, kedden délelőtt érkeztek meg, szerdán még posztoltak a közösségi oldalukra. Pénteken indultak volna haza. A családtagok a hoteltől értesültek arról, hogy a 30 éves nő és 18 éves öccse nem mentek vissza a szállásukra. A magyar hatóságok eltűntként tartják nyilván a kisvárdai testvérpárt.



A Magyar Utazási Irodák Szövetsége azt tanácsolja, hogy mindenki regisztráljon külföldi utazás előtt.



A Külügyminisztérium azt írja: a Barcelonai Főkonzulátus kapcsolatban van a helyi rendőrséggel és a családdal. Az eltűntek keresése nagy erőkkel folyik. A külügyi tárca mindenben a család és a rendőrség rendelkezésére áll - tudósította az atv.hu.