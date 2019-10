Légiközlekedés

Mostantól nem kell kivenni a laptopot a táskákból a repülőtéri utasellenőrzésnél

hirdetés

A közelmúltban elérhetővé vált ultramodern technológiának köszönhetően mostantól nem kell kivenni a laptopokat és tableteket a Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtéren az utasbiztonsági ellenőrzésnél - közölte a Budapest Airport pénteken az MTI-vel.



Az új szabályok bevezetése előtt öt hónapos próbaüzemet tartottak, a Budapest Airport felmérései szerint az újítás minden nyolcadik-tizedik utast érint közvetlenül, ennyien szállítanak kézipoggyászukban olyan eszközöket, amelyeket a biztonsági ellenőrzésnél eddig külön tálcára kellett helyezni. Az eljárás teljesen újnak számít az európai repülőterek között, csupán néhány helyen vezették be eddig.



A biztonsági ellenőrzés során eddig minden nagyobb műszaki eszközt ki kellett venni a kézipoggyászból, mert az átvilágítást csak így lehetett elvégezni. A biztonsági ellenőrök akkor tudták precízen átvizsgálni az utasok műszaki eszközeit, ha azok a csomagból külön tálcára kerültek.



A bevezetett technológiai újítás a kézipoggyászban szállított folyadékokra egyelőre nem vonatkozik, azokat továbbra is ki kell venni a táskákból, és zárható zacskóban a tálcára kell helyezni.



Rolf Schnitzler, a Budapest Airport vezérigazgatója a közleményben kiemelte, az elmúlt időszakban több olyan intézkedést vezettek be, amely kényelmesebbé tette az utasbiztonsági ellenőrzést: megnövelték a biztonsági sávok számát, új testszkennereket vásároltak és olyan pultokat helyeztek el, ahol előre összekészíthető a folyadék.