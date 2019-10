Légi

Az olaszországi sztrájk miatt a Wizz Air járatai is késhetnek pénteken

A Wizz Air olaszországi járatainál is késések, fennakadások fordulhatnak elő pénteken, miután Rómában, a város történetében először általános sztrájkot tartanak, és ennek keretében az ENAC olasz légiforgalmi irányító szolgálat 13 és 17 óra között munkabeszüntetésre készül. 2019.10.24 18:08 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

hirdetés

A Wizz Air csütörtöki, MTI-hez eljuttatott közleményében hozzátette, az utasokat SMS-ben, e-mailben értesítik, de arra kérik őket, hogy indulás előtt ellenőrizzék az aktuális járatinformációt a honlapon, vagy a mobilalkalmazásban.



A közlekedési szakszervezetek az M5S és a baloldali Demokrata Párt (PD) közt szeptember elején felállt kormány munkaügyi politikája és tervezett nyugdíjreformja ellen tiltakoznak. A munkabeszüntetés érinti a főváros résztulajdonában levő szolgáltató vállalatok mintegy 30 ezer dolgozóját, valamint csatlakoznak a római pedagógusok, orvosok, a köz- és magánszférában dolgozók is.



Pénteken, a 13 és 17 óra közötti időszakban a padovai és brindisi irányító központokban is csökkentett kapacitással működik majd a légtér. A munkabeszüntetés több város tömegközlekedését is érinti.



A Budapest Airport online járatinformációs rendszere szerint az Alitalia római járatát törölték, a Wizz Air és a Ryanair olaszországi járatai a csütörtök esti állapot szerint elindulnak.