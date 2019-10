Ítélet

Jogerősen elítéltek három vádlottat a Human Operator Zrt. ügyében

Jogerősen három év, illetve két év hat hónap börtönre ítélt a Szegedi Törvényszék csütörtökön a Human Operator Zrt. ügyében három olyan vádlottat, aki beismerte bűnösségét és a büntetésről az ügyészséggel egyezséget kötött.



A Czeglédy Csaba vezette Human Operator Zrt.-hez kapcsolódó bűnszervezet ügyében februárban emeltek vádat különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó költségvetési csalás bűntette, valamint hamis magánokirat felhasználásának vétsége miatt 21 terhelttel szemben.



A vádirat szerint a 2011-től működő bűnszervezet célja a döntően diákmunkaerő-közvetítéssel foglalkozó cég áfafizetési kötelezettségének csökkentése, valamint a diákmunkához kapcsolódó más közterhek, így a személyi jövedelemadó megfizetése alóli mentesülés volt.



A Human Operator Zrt. két generál alvállalkozó közbeiktatásával - amelyek teljesítési segédként nyolc iskolaszövetkezetet vontak be - jelentős létszámú munkaerőt közvetített Magyarországon működő cégeknek.



A foglalkoztatottak után fizetendő adókat és közterheket a dolgozókat névleg alkalmazó szövetkezetek nem vallották be vagy csak részben, és elmulasztották befizetni. A vád szerint a bűnszervezet 6,215 milliárd forint vagyoni hátrányt okozott az állami költségvetésnek.



A zrt. egyik generál alvállalkozóját irányító férfit a bíróság bűnsegédként, bűnszervezetben elkövetett, különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó költségvetési csalás bűntettében és folytatólagosan elkövetett magánokirat-hamisítás vétségében mondta ki bűnösnek.



A vádlott által irányított cég számlázta tovább - lényegében változatlanul - a Human Operator Zrt. felé az iskolaszövetkezetek által a diákmunkáról kiállított számlákat, majd juttatta vissza a szövetkezeteknek a foglalkoztatottak nettó bérét. Az ítélet szerint tevékenységével több mint 6 milliárd forint adó és járulék befizetésének elkerüléséhez nyújtott segítséget.



A törvényszék - a vádlott és védője által kezdeményezett egyezség alapján - a férfit három év börtönbüntetéssel sújtotta, amelyből nem bocsátható feltételes szabadságra, 400 ezer forint pénzbüntetést szabott ki rá, öt évre eltiltotta a gazdasági szervezet vezető tisztségviselője foglalkozástól, valamint 10,4 millió forint vagyonelkobzást is elrendelt vele szemben.



A bíróság két, iskolaszövetkezetet irányító vádlottat bűnsegédként elkövetett, különösen jelentős, illetve különösen nagy vagyoni hátrányt okozó költségvetési csalás bűntettében és folytatólagosan elkövetett magánokirat-hamisítás vétségében mondott ki bűnösnek.

A makói férfiak egyaránt két év hat hónap börtönbüntetést kaptak - a szabadságvesztés felének letöltése után bocsáthatók feltételes szabadságra -, három évre eltiltották őket a gazdasági szervezet vezető tisztségviselője foglalkozástól, továbbá velük szemben 8,8, illetve 2,8 millió forint vagyonelkobzást rendeltek el.



Egyiküknek egy másik bűncselekmények miatt kiszabott másfél éves börtönbüntetést is le kell töltenie. A vádlottak tevékenységükkel 900, illetve 700 millió forint adó és járulék befizetésének elkerülésében nyújtottak segítséget.