Önkormányzat 2019

Zalában két településen új választást tartanak, egynél még vitatott az eredmény

Januárban tartanak időközi választást Lakhegyen, ahol korábban nem voltak jelöltek, illetve Esztergályhorvátiban, ahol szavazategyenlőség alakult ki. Kisbucsán még bírósági döntésre vár az eredmény. 2019.10.22 10:12 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

A Zala megyei Lakhegyen - az idei önkormányzati választáson egyetlen településként - október 13-án jelöltek hiánya miatt sem polgármestert, sem képviselőket nem tudott választani a mintegy 400 szavazópolgár. Ürmösiné Kőmíves Eleonóra, az Egervárral közös önkormányzati hivatal jegyzője, egyben a helyi választási iroda vezetője az MTI-nek kedden elmondta: a zalai településen január 12-re írták ki az időközi választást.



A tervek szerint szintén január 12-én tartják az időközi polgármester-választást Esztergályhorvátiban - erről csütörtökön dönt majd a helyi választási bizottság -, miután október 13-án szavazategyenlőség alakult ki két jelölt között - mondta el Kovács Katalin, a Zalaapátihoz tartozó közös önkormányzati hivatal jegyzője az MTI-nek.



Itt a település 362 választásra jogosult lakója közül 237 szavazott a négy független polgármesterjelölt valamelyikére, érvénytelen voksot nem találtak, a két legjobban szereplő jelölt azonban egyaránt 87-87 szavazatot gyűjtött be.



Kisbucsán ugyancsak szavazategyenlőség alakult ki a két polgármesterjelölt között, de egyelőre nem dönthetnek új szavazásról, mert az egyik érintett hétfőn bírósági jogorvoslati kérelmet nyújtott be - jelezte Mester László Zala megyei főjegyző a területi választási iroda vezetőjeként.



A 385 választópolgár közül 283-an voksoltak, az urnában egy érvénytelen szavazólapot találtak, a két független jelöltre 141-141 szavazatot adtak le.



Egy vitatott érvényességű szavazólap miatt fordult először a területi választási bizottsághoz jogorvoslati kérelemmel az egyik jelölt, a bizottság azonban változatlanul hagyta a szavazategyenlőséget megállapító eredményt. Ez ellen nyújtott be bírósági felülvizsgálati kérelmet az érintett, de erről a beadványról már a Pécsi Ítélőtáblának kell döntenie 3 napon belül - tette hozzá a főjegyző.