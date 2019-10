Ügyészség

Vádat emeltek VV Fanni feltételezett gyilkosa ellen

Emberölés miatt vádat emelt a Fővárosi Főügyészség pénteken egy férfi ellen, aki értékeinek megszerzéséért megölte a televíziós valóságshowban VV Fanni néven ismertté váló nőt 2017-ben Budapesten - tájékoztatta a fővárosi főügyész az MTI-t.



Ibolya Tibor a közleményben azt írta, hogy a 35 éves férfi - akinek nem volt állandó munkahelye és rendszeres jövedelme - a nőtől akart pénzt szerezni, ezért 2017 novemberében találkozót beszélt meg vele a sértett budapesti lakására.



A férfi ott az értékek megszerzéséért - a sértett halálába is belenyugodva - bántalmazni kezdte a nőt, aki vérző sérülést szenvedett és magatehetetlenné vált. A vádlott több értéktárgyat magához vett, és a nő okmányait, valamint olyan dolgokat is eltett, amelyekkel utazás látszatát keltette. Ezután a magatehetetlen nőt az autójába tette, majd az időközben elhunyt áldozata holttestét a Dunába rejtette.



A vádlott ezután további értékeket is elhozott a sértett lakásából.



