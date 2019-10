Önkormányzat 2019

A legtöbb kutatóintézet Tarlós győzelmét valószínűsíti

Közvélemény-kutatók szerint a főpolgármester-jelölti versenyben inkább Tarlós István, a Fidesz-KDNP jelöltje az esélyesebb, de nem kizárt, hogy a kormánypárti szavazók "elkényelmesedése és az ellenzéki szavazók mozgósítása" eredményeként végül Karácsony Gergely ellenzéki jelölt nyeri meg a választást.

A Nézőpont Intézet, a ZRI Závecz Research, a Publicus Intézet, a Századvég és a Medián legfrissebb méréseit ismertető csütörtöki budapesti rendezvényen több szakember egyetértett abban, hogy az elmúlt időszak botrányai komoly hatással lehetnek a választási részvételre, különösen Budapesten és Győrben, de az elbizonytalanító, illetve mozgósító hatás nem jelezhető előre pontosan.



A Nézőpont Intézet a választani tudó biztos választók körében 49 százalékot mért Tarlós Istvánnak, 43 százalékot Karácsony Gergelynek és nyolcat Puzsér Róbertnek. A ZRI-Závecz Research rendre 48, 46, hat százalékot mért e három politikusnak, a Medián 48, 47, öt, a Publicus 48, 48, négy, a Századvég pedig 51, 43, öt százalékot. Berki Krisztiánt nulla és két százalék között mérték.



Nagy Dániel, a Nézőpont Intézet kutatási igazgatója a 2014-es főpolgármester-választáson indulók szavazóbázisának mozgását elemezve azt mondta, Tarlós István bázisa stabil maradt, Bokros Lajos 2014-es közös ellenzéki jelölt szavazói Karácsony Gergelyhez vándorolnak, ahogy Bodnár Zoltánnak, a Liberálisok korábbi jelöltjének szavazói is. Nagy kérdésnek mondta ugyanakkor, hogy a 2014-es jobbikos, illetve LMP-s jelölt, Staudt Gábor és Csárdi Antal szavazói hová vándorolnak.



Közölte, méréseik szerint Tarlós Istvánt a megkérdezettek 59 százaléka tartja alkalmasnak a városvezetői tisztségre, Karácsony Gergelyt 39 százalék, Puzsér Róbertet 16 szaázalék, Berki Krisztiánt pedig két százalék. Tarlós István szimpatizánsi táborát 500 ezresre, Karácsony Gergelyét 400 ezresre, Puzsér Róbertét 95 ezresre mérték. A kérdés itt az, hogy a szimpatizánsokból hogyan válnak szavazók, mennyire tudják aktivizálni őket a jelöltek és a mögöttük álló pártok - mondta.



Szerinte ha Tarlós Istvánnak sikerül aktivizálni a táborát, akkor akár az általuk mért 49 százaléknál is jobb eredményt érhet el, de most úgy tűnik, hogy a tábora a pozitív előrejelzések miatt kicsit elkényelmesedett. Karácsony Gergely tábora aktívabbnak tűnik, Tarlós Istvánnak viszont nagyobb potenciális lehetőségei vannak még - fogalmazott.

Závecz Tibor, a ZRI-Závecz Research alapító-ügyvezetője szerint minden megyei közgyűlésben várhatóan a kormánypártoknak lesz többsége, és azt is feltételezik. Számításaik és méréseik eredményeként arra jutottak, hogy a 23 megyei jogú városból 17-18 lesz a kormánypártoké, 5-6 pedig az ellenzéké: Szegeden és Salgótarjánban "biztosan", Hódmezővásárhelyen, Dunaújvárosban, Szombathelyen és Pécsen "elképzelhetően", továbbá "izgalmas lehet" Eger és Miskolc is.



A 23 fővárosi kerületből 13-15 kormánypártira számítanak és 6-8 ellenzékire; biztosan a XIII., a XIV., a XIX. kerületben, elképzelhetően a VI. és IX. kerületben, és izgalmas verseny lehet az I., a II., a III., a VII., a VIII. és a XI. kerületben. A XX. kerületben Szabados Ákost, a XXIII. kerületben pedig Bese Ferencet mérték esélyesnek.



Szerinte Karácsony Gergely győzelmi esélyét javíthatná, ha a a Momentum-szavazók olyan elkötelezettekké válnának, mint a DK és az MSZP szavazói, valamint az is, ha a bizonytalanok köréből el tudna még érni választókat.

Hann Endre, a Medián ügyvezető igazgatója szerint a főpolgármester-jelölti versenyben nagyon szorosnak látszik a hivatalban lévő vezető és "az egyetlen valódi kihívója" közötti különbség.



Felmérésük szerint a teljes népesség 56 százaléka mondta azt, hogy durvább a mostani kampány, mint a korábbiak; ezen belül a kormánypártiak 36, míg az ellenzékiek 70 százaléka mondta ezt. Arra a kérdésre, ez kinek a hibája, a teljes népesség 40 százaléka mondta azt, hogy inkább a Fideszé, 20 százalék szerint az ellenzéké és 40 százalék szerint mindkét félé.



Azt mondta, szociálpszichológusként is bizonytalan abban, hogy a botrányok inkább eltántorítják vagy inkább mozgósítják a nem nagyon elkötelezett szavazókat, és emiatt nagyon nehéz a részvételt is előre jelezni.



Pulai András, a Publicus ügyvezető igazgatója arról beszélt, a választáson a Momentum tábora a "legérdekesebb", mert a párthoz kötődő szavazókat nehezen tudják "mozgatni" a pártvezetők. Amíg Tarlós István számára az elmúlt napokban elbizonytalanodó Fidesz-szavazók jelentik a veszélyt, addig Karácsony Gergely számára a "kiszavazó" Momentum-szavazók, akik fele-fele arányban voksolnának Tarlósra, illetve Puzsérra.



Pillók Péter, a Századvég vezető kutatója szerint "nem áll a két fő jelölt annyira fej fej mellett", mint ahogy a többi kutatásból látszik. Felmérésük szerint a megkérdezettek 57 százaléka szerint mennek inkább "jó irányba a dolgok" Budapesten, és Tarlós István pozitív megítélése ennél jobb, 63 százalékos. Arra a kérdésre pedig, hogy - függetlenül attól, kire szavaz a megkérdezett -, ki nyeri a választást, 70 százalék mondta azt, hogy Tarlós István és 18 százalék, hogy Karácsony Gergely.