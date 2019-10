Baleset

Szekszárdi gázrobbanás: 29 lakás 80 lakója nem térhetett vissza otthonába

Huszonkilenc lakásba nem térhettek vissza a lakók a szerda délelőtt a Herman Ottó utca 3. szám alatt található társasházban történt robbanás után. Az önkormányzat összesen nyolcvan ember elhelyezéséről gondoskodott. A 3. és 5. számú épületben a közeljövőben biztonsági okból nagy valószínűséggel "nem lehet igénybe venni a lakóingatlanokat". 2019.10.10 15:53 Ma.hu Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

hirdetés

Ács Rezső polgármester a helyszínen csütörtök reggel megtartott sajtótájékoztatón elmondta, a robbanás következtében kórházba szállított öt ember közül hármat járóbeteg ellátás keretében láttak el és hazaengedtek. A két súlyos sérült egyikét ellátás után szintén hazaengedték, így jelenleg egy sérült van kórházban, az ő állapota kielégítő - írta a Kadarka.net.



A városvezető tudatta, a polgármesteri hivatal munkatársai tegnap estig a helyszínen tartózkodtak, minden lakást végigjártak, felvették a kapcsolatot a lakókkal és arról tájékozódtak, hogy miben tudnak segíteni. A legtöbben a kitört ablakok befóliázásában kértek segítséget, ami részben már megtörtént. Emellett élemet és ivóvizet biztosítottak a lakóknak és a kárelhárításban dolgozóknak - tette hozzá.



Kiemelte, gondoskodtak azoknak a lakóknak az elhelyezéséről, akiknek erre szükségük volt. Hozzáfűzte, az önkormányzati lakások továbbra is rendelkezésre állnak. Ács Rezső szavai szerint az önkormányzat mindent megtett a lakók elhelyezése, a lakhatási körülmények javítása érdekében. A polgármester hangsúlyozta, a továbbiakban is mellettük állnak és segítik őket, hogy életük minél előbb visszaálljon a normális kerékvágásba.



Arról is szólt, hogy a történtek után példaértékű összefogás bontakozott ki, nem csak magánszemélyek, de különböző civil szervezetek és vállalkozók tettek felajánlásokat. A tárgyi felajánlásokat az önkormányzat humánszolgáltató központja kezeli, míg a Szent Erzsébet Karitász számlát nyit, a pénzbeli adományok részére - tudatta Ács Rezső.



Dr. Balázs Gábor, a Tolna Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság vezetője elmondta, a riasztást követő öt percen belül a katasztrófavédelem, a rendőrség és a mentők is a helyszínre értek. Mint fogalmazott, "fizikai robbanás történt, tűz nem volt". Hozzátette, utóbbi nehezítette a munkát abban a tekintetben, hogy megtalálják azt a pontot, ahol a robbanás történt.