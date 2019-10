Hableány-tragédia

Kiderült, mi okozhatta a dunai hajóbaleset meg nem talált áldozatának halálát

A Hableányon 35-en utaztak, 33 dél-koreai turista és a kéttagú magyar személyzet. Hét koreai turistát sikerült kimenteni, és 27 áldozat holttestét találták meg a hatóságok.

A szakértői vélemények alapján elképzelhető, hogy a dunai hajóbaleset utolsó, eddig még meg nem talált áldozatának halálát közvetlenül valamelyik Viking hajó okozta, mondta Magyar György, a Hableány elhunyt matrózának családját képviselő ügyvéd az atv.hu-nak.



Az ügyvéd szerint a balesetet okozó Viking Sigyn mögött haladó másik Viking hajó a baleset helyszínén úgy haladt át, hogy még láthatta az embereket a vízben. Magyar elmondta: "Borzasztó nagy hiba, és ez is kitűnik a szakértői véleményből, hogy a jelzést három-négy perccel később adta le az első Viking kapitánya, következésképpen szervezetlen és káoszszerű volt a mentés. Sokkal több embert láttak a vízben, mint amennyit végül is kimentettek. Ez egy nagyon súlyos felelősség."



A Viking Sigyn szeptember eleje óta nem járt a magyar fővárosban, de az ügyvéd szerint már hiába is néznék át alaposan a hajót, ugyanis ezt a vizsgálatot közvetlenül a baleset után kellett volna elvégezni.



Címlapfotó: Koreai táncosok rózsaszirmokat szórnak a Dunába a Margit hídról a Hableány hajó balesetének áldozataiért tartott megemlékezésen 2019. október 7-én. Tradicionális dél-koreai felvonulással és az erre az alkalomra írt koreai zeneművel, a Rekviemmel búcsúztatták a baleset áldozatait.(MTI/Balogh Zoltán)