Bezárták a Kelenföldi pályaudvar épületét

Kiköltözött a Kelenföldi pályaudvar XIX. századi épületéből a MÁV-Start, a pénztárakat és jegyautomatákat a korszerű, a 4-es metróval közös aluljáróba telepítették. A műemléki védettséget élvező indóház sorsáról még nincs döntés.

Mint Homolya Róbert, a MÁV elnök-vezérigazgatója a Magyar Nemzet kérdésére elmondta, a fővárosi nagy pályaudvarokon megkezdték a legfontosabb, az utasok számára közvetlenül érzékelhető részek átalakítását. Először Kelenföldön, majd a Keletiben költöztetik az aluljárószintre a pályaudvari funkciókat. Hasonló a cél a Nyugatiban is, de ott a legsürgősebb a tető javítása. Korábban írtuk, hogy az uniós közbeszerzési értesítőben már közzétették az ehhez szükséges pályázatot.



Homolya Róbert jelezte, hogy Kelenföldön a történelmi indóházi épületet akár más célra is lehet majd használni, ehhez azonban tulajdonosi döntést kell hozni. Az 1861-ben létesült felvételi épületben legutóbb 1984-ben végeztek felújítási munkálatokat, rekonstrukció­ja nemcsak szükséges, de az Etele tér városközponti fejlesztései­nek tükrében kívánatos is. Hiszen a kissé romos indóházzal szemben, az Etele tér másik oldalán már ott magasodik a főváros legnagyobb plázájának csaknem szerkezetkész tömbje. A csupa üveg létesítmény meghatározza majd a tér hangulatát, és bizonyára megváltozik később a környezete is.