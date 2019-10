Fejlesztés

Félmilliárdos fejlesztési támogatást kapott a Bajcsy-Zsilinszky Kórház

hirdetés

Több mint félmilliárd forint fejlesztési forráshoz jutott a Bajcsy-Zsilinszky Kórház és Rendelőintézet az Egészséges Budapest Programból (EBP).



Horváth Ildikó egészségügyért felelős államtitkár csütörtökön a helyszínen, sajtótájékoztatón elmondta: az EBP olyan nagyívű kórházfejlesztési program, amilyen nem volt az elmúlt évtizedekben Budapesten és Pest megyében.



Kitért arra, hogy a csaknem kétmillió ember ellátásáért felelős Bajcsy-Zsilinszky kórházban húsz éve kezdte meg működését a szívkatéteres labor, amely most két csúcstechnológiájú speciális röntgenkészüléket helyezhetett üzembe a támogatásból.



Az államtitkár elmondta, lehetősége nyílik az intézménynek százötven számítógépet és nyolcvan monitort is lecserélni, megjegyezve, hogy digitális egészségügyről a hozzá tartozó modern eszközök nélkül nem lehet beszélni.



Horváth Ildikó kiemelte, azon dolgoznak, hogy a következő években közelítsenek az európai szintű bérezéshez az egészségügyben. "Megtettük az első lépéseket a szakdolgozók bérezésénél, és ezt folytatni fogjuk az orvosbérek rendezésével" - fogalmazott.



Horváth Tamás (Fidesz-KDNP), a XVII. kerület, Rákosmente alpolgármestere azt mondta, a két új berendezéssel nagyban fog nőni a betegbiztonság. Jelezte, az önkormányzat is mindent megtesz azért, hogy javuljon a kórház ellátási területéhez tartozók egészségügyi ellátása, épül a Bajcsy-Zsilinszky kórház új épületszárnya, és Rákosmentén is korszerűsödni, bővülni fog a szakrendelő.



Bodnár Attila, a Bajcsy-Zsilinszky Kórház és Rendelőintézet főigazgatója mérföldkőnek nevezte a mostani műszerátadást, és a tervek szerint az egész kórház megújul majd.



A X. kerületi Maglódi úti központi telephelyen új épületszárny épül a járóbeteg-szakrendeléseknek, Rákosmentén is megújul a szakrendelő, és a közigazgatási határon kívül eső, de a kórházhoz tartozó monori és a gyömrői rendelő teljes felújítása, korszerűsítése is szerepel az EBP-ben - ismertette.



Elmondta azt is, hogy évente kétezer szívkatéteres beavatkozást és több mint kilencszáz perifériás érkatéteres eljárást végeznek. Az elmúlt időszakban 35 százalékkal nőtt az intézményben ellátott infarktusos betegek száma, a kórházi halálozás ezzel egyidejűleg 34 százalékkal csökkent, ami nagyon fontos adat - jegyezte meg. Hozzátette: a tervek között szerepel a szívkatéteres labor továbbfejlesztése is.