Állatszeretet Fesztivál a fővárosi állatkertben

Péntektől vasárnapig tart az Állatszeretet Fesztivál a Fővárosi Állat- és Növénykertben, amelynek játszóparkjában, a Holnemvolt Várban szüreti mulatság is várja a családokat. 2019.10.01 17:54 MTI

Az állatok világnapjának három napon át tartó rendezvénysorozattá kibővített állatkerti változata a fesztivál, amelyen érdekes programokkal várják a családokat és a tanulmányi csoportokat - olvasható a Fővárosi Állat- és Növénykert MTI-hez kedden eljuttatott közleményében.



Mint írják, ugyanezen a három napon a Holnemvolt Várban szüreti mulatságot tartanak, szombaton a pedagógusok nyílt napját, vasárnap az Állatkerti Nevelőszülők Találkozóját is megrendezik. Októberben és novemberben tart a Nyugdíjas ősz, kedvezményes belépéssel a nyugdíjasoknak és a 65 éven felülieknek.



A fesztivál apropója, hogy az állatbarátok világszerte október 4-én, az állatok védőszentjeként tisztelt Assisi Szent Ferenc napján tartják az állatok világnapját. A világnapról az állatkert csaknem három évtizede rendre megemlékezik, de 2009 óta az eredetileg egynapos eseményt több napon át tartó programsorozattá bővítették ki, ez kapta az Állatszeretet Fesztivál nevet.



A fesztivál egy másik hagyományt is felelevenít: a két világháború közötti időszakban az állatkertben minden évben megtartották az "állat- és növényszeretet napját". Az elsőt 1922-ben, az utolsót pedig a második világháború előestéjén rendezték meg.



Az Állatszeretet Fesztivál három napján programok sokasága várja a látogatókat.



Az egyik központi téma az állatmentés, az a mentőmunka, amelyet a Fővárosi Állat- és Növénykert partnereivel közösen folytat és amelynek keretében Magyarországon őshonos, vadon élő, védett állatfajok emberi segítségre szoruló egyedeinek mentésével foglalkoznak. A közönség is megismerkedhet néhány mentett állattal és történetükkel, az is kiderül, hogyan lehet segíteni egy sérült, legyengült vagy elárvult állatnak.



A fesztiválon többek között a koronás galambok, a kenguruk, a kubai krokodilok, a tigrisek, a főemlősök és az orrszarvúak világának titkait is megismerheti a közönség, de rengeteg játékos programmal, interaktív mesejátékkal is várják az érdeklődőket.



A Magyar Afrika Társaság segítségével afrikai zenéket, hangszereket, táncokat, öltözékeket és társasjátékokat is megismerhetnek a látogatók. Lesz úgynevezett "Tapi-ZOO" is, ahol többek között strucctojást, madártollakat, cápafogat, különleges koponyákat lehet kézbe venni.



Péntektől vasárnapig Szüreti Mulatságot is tartanak a Holnemvolt Várban, ahol népi játékok, szüreti koszorú készítés, terménytapizó, óriás színező várja a családokat. A szüreti hangulatot szőlőtaposás teszi teljessé a budafoki Soós István Borászati és Élelmiszeripari Szakgimnázium és Szakközépiskola jóvoltából. Lesz betyárműsor gólyalábasokkal, fellép a Csürrentő Együttes és a Somogy Zenekar, állatmentési bemutatót tartanak, és a Holnemvolt Vár háziállatait is bemutatják.