Remény

Zente után újabb SMA-s kisfiúnak indítottak gyűjtést - videó

hirdetés

Zente után újabb SMA-s kisfiúnak indítottak gyűjtést. Az Enyingen élő másfél éves Leventénél félévesen diagnosztizáltak gerincvelő-izomsorvadást. Édesanyja szerint most még van esély arra, hogy ő is megkapja azt a 700 milliós kezelést, amelyre sorstársának is összegyűlt az adományokból. Abban bízik, kisfia egyszer magától is lábra áll. Ha szeretne segíteni a kisfiúnak azt megteheti alább: