Önkormányzat 2019

Egyetlen szavazattal is lehet valaki képviselő vagy polgármester

2019.09.29 MTI

Az önkormányzati választás egyfordulós, és nincs érvényességi küszöb. Ez azt jelenti, hogy akár egyetlen érvényes leadott szavazattal is mandátumot lehet szerezni.



Mivel az eredmények megállapítását nem befolyásolja a szavazáson megjelentek száma, a helyhatósági választásokon nincs is értelme érvényességi küszöbről beszélni.



Eredménytelen is csak akkor lesz egy önkormányzati választás, ha például a tízezernél több lakosú településeken az egyéni választókerületekben vagy a polgármester-választáson ugyanannyi érvényes szavazatot kap két vagy annál több jelölt.



A tízezernél kevesebb lakosú településeken akkor eredménytelen a képviselő-testületi választás, ha nem sikerül annyi jelöltet megválasztani, ahány tagú lenne a testület. Ez például akkor fordulhat elő, ha egy jelölt egyáltalán nem kap szavazatot, vagy akkor, ha pontosan annyian indulnak képviselőjelöltként, ahány tagú lenne a testület, ám egyiküket - mivel polgármesterként is indult - megválasztják településvezetőnek.



Ezekben az esetekben 120 napon belül új választást ír ki a helyi választási bizottság.