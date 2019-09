Gyógymód

Bár már megvan a 700 millió, még várni kell Zente kezelésére

Mint ahogyan arról a ma.hu is beszámolt, összegyűlt a 700 millió forint az SMA I-ben szenvedő Zente gyógyszerére. Az egyszeri infúziós kezelésre sztárok, civilek és üzletemberek adták össze a pénzt, mindenki a lehetőségeihez mérten tett felajánlást. Szerdán reggel egy titokzatos adományozó százmillió forintot utalt, így alig egy hét alatt meglett az összeg. Mint kiderült, a titkos jótevő nem más, mint Mészáros Lőrinc volt.



„ Köszönjük az emberek jóságát. Egyelőre addig nem tudunk megnyugodni, amíg Zente nem kapta meg a kezelést. Nagyon boldogok vagyunk, de még várunk arra, hogy engedélyezzék a gyógyszer ideszállítását Amerikából – mondta a Blikknek az édesanya, Krisztina.



A Zolgensma-génterápia gyártójával a család most tárgyal arról, hogy idehozhassák a gyógyszert. Krisztina és a férje egy orvoscsoportot is felkért, hogy ők adják be Zentének az infúziót, amit akár két hónapon belül megkaphat.