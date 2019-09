Ítélet

Tizenegy év börtönre ítéltek egy Békés megyei kábítószer-kereskedőt

A vádlott által forgalomba hozott, valamint kereskedelmi céllal megszerzett kábítószer hatóanyag-tartalma meghaladta a jelentős mennyiség felső határának 3,6-szorosát. 2019.09.25 10:44 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Jogerősen 11 év börtönbüntetéssel sújtott a Szegedi Ítélőtábla szerdán egy kétegyházi férfit, aki speedet árusított 2014-ben és 2015-ben Békés megyében.



A táblabíróság különösen jelentős mennyiségre elkövetett kábítószer-kereskedelem bűntettében mondta ki bűnösnek a 44 éves férfit, és a szabadságvesztés kiszabása mellett több mint 200 ezer forintra vagyonelkobzást is elrendelt vele szemben.



Döntésével az ítélőtábla helybenhagyta a Gyulai Törvényszék által a vádlottra első fokon kiszabott szabadságvesztés mértékét, de a büntetést fegyház helyett börtönben kell letölteni.



A férfit korábban tízszer ítélték el, 2013 januárjában feltételesen szabadult a kábítószer-kereskedelem miatt kiszabott hatéves börtönbüntetéséből. A vádlott 2014 novemberétől egy éven át ismét drogterjesztéssel foglalkozott.



2015 augusztusa és 2015. október vége között legalább három alkalommal Budapestre utazott azért, hogy kábítószert vegyen. A megvásárolt anyagból eltett saját fogyasztásra is, de a drogból juttatott barátainak, ismerőseinek is. Volt, amikor ingyen odaadta, máskor pénzért értékesítette a kábítószert.



A rendőrök november 27-én későn este tartottak házkutatást a vádlott békéscsabai albérletében. Elfogása előtt, este a férfi több embernek adott el kábítószert. A lakhelyén tartott házkutatás során 82,3 gramm drogot, digitális mérleget, a kábítószer fogyasztásához, hígításához és csomagoláshoz szükséges eszközöket, anyagokat foglaltak le.



A vádlott által forgalomba hozott, valamint kereskedelmi céllal megszerzett kábítószer hatóanyag-tartalma meghaladta a jelentős mennyiség felső határának 3,6-szorosát.