Egészségügy

Ismét ingyenes hepatitis C-szűrés lesz az ország több városában

Idén újra ingyenes hepatitis C-szűrést szervez országszerte a Vírusos Májbetegek Országos Egyesülete, szombaton Budapesten és hat vidéki helyszínen várják az érdeklődőket - tájékoztatta a szervezet az MTI-t.



A résztvevők a fővárosban, valamint Békéscsabán, Nyíregyházán, Szolnokon, Szombathelyen, Tatabányán és Zalaegerszegen a gyors és anonim szűrésen tanácsokat is kaphatnak a fertőzés elkerülésére, megelőzésére.



Az egyesület azt írta, Magyarországon nagyjából 70 ezren lehetnek úgy hepatitis C-vírussal fertőzöttek, hogy nem is tudnak róla, és húszezren vannak tisztában betegségükkel. A szűrés célja megtalálni az eddig nem felderített fertőzötteket, és ezzel megakadályozni a vírus további terjedését.



A hepatis C-fertőzés évekig, akár évtizedekig tünetmentes lehet, azonban fokozatosan májkárosodást okozhat, a panaszok pedig javarészt már előrehaladottabb állapotban jelentkeznek, emiatt a fertőzöttek nagy része nem is tud betegségéről. A betegség ellen nem létezik védőoltás, azonban gyógyszeres kezeléssel rövid idő alatt gyógyítható - közölte a szervezet.



A fertőzés elsősorban vér útján terjed, emiatt gyakori az intravénásan kábítószert használók között, de a veszélyeztetettek között vannak a nem megfelelő körülmények között testékszert behelyeztetők, a tetováltatók, az akupunktúrás kezelést igénybe vevők. Rizikót jelenthet a közös fogkefe használata fogínyvérzés esetén, a közös borotvahasználat, de akár pedikűrösnél, manikűrösnél vagy fogászaton is el lehet kapni - áll a közleményben.