Hadisírgondozás

Hősi halott katonákat azonosítottak Kerepesen

hirdetés

Hősi halott katonákat azonosítottak Kerepesen, a városi temetőben - közölte a Honvédelmi Minisztérium Hadtörténeti Intézet és Múzeum hadisírgondozó Facebook-oldalán kedden.



A Pest megyei Kerepes város temetőjében szeptemberben több napon át végeztek feltárást a múzeum belföldi hadisírgondozó szakemberei.



Mint írták: a település határában súlyos harcok dúltak 1944 decemberében, a védekező magyar csapatok (elsősorban a 6. és a 18. gyalogezred katonái) német alakulatok támogatásával próbálták a támadó szovjet csapatokat megállítani Budapest előtt.



Egy 1948-ban készült dokumentum szerint 29 hősi halált halt magyar katonát temettek el a temetőben, hatnak a nevét is közli. Napjainkra egyedül Borhau Antal honvéd (Tabód, 1922. április 9., Teimel Mária) sírhelye volt fellelhető a temetőben.



Most szeptemberben e sír előtt folyt a munka, a füves területen 15 hősi halált halt magyar katona földi maradványai kerültek elő. Három katonát - Ritter József (Pári, 1922. március 26., Gruller Anna), Cziki Ferenc tizedes (Aranyosmarót, 1920. június 20., Barlai Mária), Világos János honvéd (Böhönye, 1915. november 6., Bolla Mária) - sikerült név szerint is azonosítani.