Közös fotót is lőttek

Scarlett Johanssonnal találkozott Tarlós István

hirdetés

A Budapesten forgató világsztárt, Scarlett Johanssont fogadta hivatalában Tarlós István főpolgármester és helyettese, Szalay-Bobrovniczky Alexandra - írja a Bors. A színésznő elmondta: húsz éve járt Budapesten, és örömmel látta, mennyit változott azóta a város.



A főpolgármesterrel beszélgettek Óbudáról, illetve New Yorkról is. A Bors szerint Tarlós főleg a III. kerületről mesélt a színésznőnek, de azt is elmondta, milyen sok turista jön a magyar fővárosba.



A találkozó végén Tarlós István virágot és 3 ezüstérmét adott át a vendégének: az egyiken a Hősök tere, a másikon a Halászbástya, a harmadikon a Budai Várpalota látható, a hátoldalukon Budapest címerével.