A polgármesternek jár végkielégítés, a képviselőnek nem

A főállású polgármesteri tisztséget legalább két évig betöltő, az új polgármester megválasztása miatt távozó településvezetők a törvényi rendelkezések szerint háromhavi illetményüknek megfelelő végkielégítésre jogosultak. Ezt a képviselő-testület további, legfeljebb háromhavi illetménynek megfelelő összeggel kiegészítheti - válaszolta az Mfor kérdésére a Belügyminisztérium.



A legkisebb falvak főállású polgármesterei 2017 januárjától az államtitkári illetmény 20 százalékát vihették haza, így 149 800 forintról 199 434 forintra ugrott a fizetésük, míg a 30 ezer lakosnál nagyobb települések vezetői a korábbi 599 200 forint helyett 797 736 forintot kaptak. Ez utóbbi az államtitkári illetmény 80 százaléka volt.



A főpolgármester fizetését törvény szabályozza: alapilletménye ebben a ciklusban 602 940, az illetménykiegészítése 301 470, a vezetői illetménypótléka 391 911 forint, vagyis összesen havi bruttó 1 296 321 forint illeti meg. Helyetteseinek a fizetését a főpolgármesteri illetmény 70 és 90 százaléka között határozhatják meg. Tarlós István és helyettesei a főjegyző indítványa szerint hivatali autóra és hivatali telefonra is jogosultak.



A főállású polgármester foglalkoztatása sajátos közszolgálati jogviszonynak minősül, így a közszolgálati tisztviselőkre vonatkozó törvény alapján egyéb címen is keletkezhetnek kifizetési kötelezettségek, így például a ki nem vett szabadság megváltása. Másrészt a közszolgálati tisztviselőkre vonatkozó törvény rendelkezései alapján a képviselő-testület határozatával jutalmat is megállapíthat a polgármesternek munkája értékeléseként. A jutalom évi mértéke nem haladhatja meg a polgármestert megillető illetmény vagy tiszteletdíj hathavi összegét.



Az újraválasztott polgármestereknek, illetve az alpolgármesterként tovább foglalkoztatottaknak természetesen nem jár semmiféle a juttatás. A távozó önkormányzati képviselők zsebe is üres marad, mivel részükre a hatályos jogszabályok szerint végkielégítés nem állapítható meg. Az illetmény és a tiszteletdíj a megválasztás időpontjától, a megbízatás megszűnéséig illeti meg az érintetteket.



Schmidt Jenő, a Települési Önkormányzatok Országos Szövetségének (TÖOSZ) elnöke szerint az önkormányzati választás kőkemény egzisztenciális harc, mert a leváltott politikusoknak többnyire nincs hová visszamenniük és volt polgármestereket nem szívesen alkalmaznak más vállalkozások. Így többnyire vagy saját céget alapítanak, vagy a korábban vezetett településtől távol vállalnak munkát.