Bűz

Most már biztos: innen jött az orrfacsaró bűz augusztusban

Mint ahogyan arról a ma.hu elsőként beszámolt, iszonyatos bűz terjedt el augusztus elején Budaörs környékén, ami egészen a fővárosig terjedt. Tényleg olyan mértékű volt az orrfacsaró szag, hogy még kormányhivatali vizsgálat is indult miatta. Sokáig úgy lehetett tudni, hogy orosz kompozit trágya volt a bűz forrása.



Most végre a Pest Megyei Kormányhivatal meghatározta az augusztus eleji trágyaszag keletkezési helyét - számolt be róla a 24.hu. A szocialista Bangóné Borbély Ildikó parlamenti kérdést fogalmazott meg az augusztus 8-ai bűzzel kapcsolatban, a kérdést Orbán Balázs, a Miniszterelnökség államtitkára válaszolta meg, eszerint az Óbaroki Kerti Vasút Kft. által Óbarok-Újbarok-Bodomér közötti földeken végzett trágyázási tevékenységéből származott a szag.



A bejelentést követően a Fejér megyei szennyező a szaghatást megszüntette.