Iskolakezdés

Már az Oktatási Hivatalnál kell kérvényezni az egyéni munkarendet

A szabályozás változtatására azért volt szükség, mert az igazgatók egyes esetekben nem megfelelő logika alapján hoztak döntést. 2019.09.02 12:52 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Az idei tanévben már az Oktatási Hivatalnál (OH) kell kérvényezni a magántanulói jogviszonyt felváltó egyéni munkarendet - közölte a hivatal köznevelési elnökhelyettese hétfőn az M1 aktuális csatornán.



Brassói Sándor felidézte, korábban az intézményvezetők döntöttek arról, hogy egy diák lehet-e magántanuló. A szabályozás változtatására azért volt szükség, mert az igazgatók egyes esetekben nem megfelelő logika alapján hoztak döntést, ezáltal sérült a gyerekek tanuláshoz való joga - indokolt.



Hozzátette, az OH a korábban kiadott engedélyeket is felülvizsgálja a 2020/2021-es tanév kezdetéig. A kérvények elbírálásánál a gyermek érdekeit veszik figyelembe.



Az eljárás menetéről a hivatal honlapján található részletes leírás - mondta az elnökhelyettes.



Brassói Sándor beszélt arról is, több mint húsz tanévnyitó konferenciát rendeztek - a felét még ezen a héten bonyolítják le -, amelyeknek célja, hogy az intézményvezetőket és a fenntartókat tájékoztassák a jogszabályok változásáról, és ezzel segítsék feladataik jogszerű ellátását az idei tanévben.