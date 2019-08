Baleset

665 millióba került eddig a Hableány-katasztrófa

A belügy alá tartozó szervek eddig 665 millió forintot fordítottak a sétahajó katasztrófája utáni mentésre, kutatásra, feltárásra, kiemelésre. 2019.08.30 09:49 Ma.hu Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

hirdetés

A Belügyminisztérium alá tartozó rendvédelmi szervek a június 11-i kiemelésig összesen 664,8 millió forintot költöttek el a Hableány sétahajó május 29-i tragédiája utáni mentésre, kutatásra és a kiemelési munkákra - írta a Népszava a tárcától kapott tájékoztatás alapján.

Hozzáteszik, hogy ez az összeg még nem tekinthető végleges adatnak, mert egyrészt más minisztériumoknál, állami szerveknél is keletkeztek költségek, másrészt a keresés még mindig nem fejeződött be, egy embert továbbra is eltűntként tartanak nyilván.



A munkák nagyságrendjét jól mutatja, hogy csak a roncs kiemelésén több mint ötszázan dolgoztak. Összesen ezer szakember vett részt a mentési, kutatási, kiemelési feladatokban - írta a lap.



A Margit híd közelében elsüllyedt sétahajón 35 ember utazott, akik közül csak heten élték túl a balesetet.