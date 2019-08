Állatkínzás

Kiéheztetett kutyák tetemei terítették be a hernádnémeti nő udvarát

2019.08.27

A vádlott 2015 őszétől 2017 októberéig a Hernádnémetiben lévő házának udvarán kennelekben elzárva tartott 12 db agár fajtájú kutyát. Az állatok gondozását, etetését, itatását teljes mértékben elhanyagolta, így a rendőrök 2017 októberében a kennelekben és az udvaron szétszórva az elhullott 10 kutya oszlásnak indult tetemeit találták meg. A kutyák egy része már hónapokkal, míg más részük 1-2 héttel korábban pusztult el, de a vádlott nem gondoskodott az elföldelésükről sem.



A még élő két állatot is a tetemek mellett hagyta. Valamennyi állati tetem kórosan lesoványodott kutyáé volt. A kennelekben a belső és külső oldalon is kaparási nyomok voltak abból eredően, hogy az állatok próbáltak kiszabadulni. A vádlott ivóvizet, élelmiszert nem biztosított az állatoknak, az ingatlan egész területén a tetemekből áradó szag terjengett.



A vádlottnak az állatokkal való bánásmódja 10 kutya pusztulását okozta, valamint alkalmas volt arra, hogy a még életben maradt 2 állat is egészségkárosodást szenvedjen.



Az ügyészség az új büntetőeljárási törvény szerinti büntetővégzés meghozatalára irányuló eljárás keretében – figyelemmel arra, hogy a bűncselekmény 3 évi szabadságvesztésnél nem súlyosabban büntetendő, az ügy megítélése egyszerű és a vádlott szabadlábon van – tárgyalás mellőzésével a vádlottal szemben próbaidőre felfüggesztett börtönbüntetést indítványozott.



A két életben maradt kutyán az Agár Fajtamentők segítettek.



