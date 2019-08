Légiközlekedés

Életet mentettek a Wizz Air utaskísérői

Az egyik utaskísérő - kiképzésének megfelelően - azonnal megpróbálta újraéleszteni az utast, ám az utas állkapcsának izmai begörcsöltek. Az utaskísérő egy határozott mozdulattal szabaddá tette a légutakat, így az utas újra lélegezni kezdett, és magához tért.

Egy utas rosszul lett a Wizz Air egyik Spanyolországból Budapestre tartó járatán, de az utaskísérők gyors és professzionális fellépésével sikerült megmenteni az életét.



Az érintett utas tíz perccel a leszállás megkezdése előtt lett rosszul a kabin hátsó részében. A személyzet rögtön a segítségére sietett, és megállapította, hogy epilepsziás roham tüneteit mutatja, majd pedig megszűnt a légzése. Az egyik utaskísérő – kiképzésének megfelelően – azonnal megpróbálta újraéleszteni az utast, ám az utas állkapcsának izmai begörcsöltek. Az utaskísérő egy határozott mozdulattal szabaddá tette a légutakat, így az utas újra lélegezni kezdett, és magához tért.



A kapitány eközben intézkedett, hogy Budapesten szakértő orvosi segítség várja a járatot, illetve a fedélzeten is volt egy orvos, aki a kapitány kérésére bekapcsolódott az ellátásba. Az utasnak a személyzet oxigénmaszkot is biztosított. Miután a repülőgép leszállt Budapesten, az utas az orvosi segítséggel és családjával együtt elhagyta a fedélzetet.



A légitársaság 2004-es megalapítása óta a Wizz Air sok időt és energiát áldoz arra, hogy biztonsági eljárásai, személyzetének ki- és továbbképzései világszínvonalúak legyenek. Ennek egyik bizonyítéka, hogy a légitársaság tavaly Budapesten nyitotta meg Európa egyik legmodernebb képzési központját, a Wizz Air Képzési Központot. Az integrált képzési központban egymás mellett zajlik a pilóták és az utaskísérők képzése, amelynek természetesen az elsősegélynyújtás is fontos részét képezi. A létesítményben helyet kapott egy ultramodern, a kabinban vészhelyzet esetén szükséges eljárásokat oktatató berendezés, valamint egy új generációs tűzoltási kiképző központ is. A Wizz Air folyamatosan várja azoknak a jelentkezését, akik kedvet éreznek hozzá, hogy utaskísérőként dolgozzanak Európa egyik leggyorsabban növekvő légitársaságánál.



Radó András, a Wizz Air vállalati kommunikációs menedzsere elmondta: „Utaskísérőink professzionális kiképzése, lélekjelenléte és határozott fellépése megmentett egy életet. Büszkék vagyunk elkötelezett és minden helyzetben helyt álló munkatársainkra, akik kulcsszerepet játszottak abban is, hogy a Wizz Airt nemrég a világ tíz legbiztonságosabb diszkont légitársasága közé válasszák.”