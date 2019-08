Állati

Már a kifutóban látható a Szegeden született fehér oroszlánkölyök

Szonja elsősorban a kora délelőtti órákban aktív, a nyári melegben, déltájban már ő is inkább az árnyékban pihen, ahogy szülei teszik. 2019.08.15 10:45 MTI

Fotó: zooszeged.hu/Endrédi Lajos

Már a kifutóban látható a Szegedi Vadasparkban májusban született világos színű, szinte fehér oroszlánkölyök, amely gondozóitól a Szonja nevet kapta - közölte Veprik Róbert igazgató az MTI-vel.



A nőstény május 15-én az oroszlánház biztonságában hozta világra kicsinyét. Az anyát és a kölyköt néhány hétig ezt követően is elkülönítve tartották a hímtől, Timbától, a családtagok a héten először találkozhattak a kifutóban.



Az összeszoktatás minden probléma nélkül zajlott, ami nem volt meglepetés, hiszen eddig is látta, szagolhatta egymást apa és lánya. Szonja elsősorban a kora délelőtti órákban aktív, a nyári melegben, déltájban már ő is inkább az árnyékban pihen, ahogy szülei teszik.



Ez a második alkalom, hogy sikerült szaporítani a ritka színváltozathoz tartozó oroszlánokat Szegeden. Szonja néhány éves nővérét, Amalit már a győri Xantus János Állatkertben nevelik. A most három hónapos kölyök várhatóan egyéves kora után kerül másik állatkertbe.



A kölyök természetvédelmi szempontból is értékesnek számít, hiszen viszonylag kevés a dél-afrikai oroszlán (Panthera leo krugeri) alfajához tartozó világos színváltozat genetikailag tiszta egyedeinek száma. Állatkertekben és tenyészfarmokon háromszáz példány élhet, természetes körülmények között számuk pedig csupán egy tucat körül lehet.



A fehérnek nevezett, de valójában halvány bézs színű oroszlán Afrika egyik legtitokzatosabb állata, hiszen évszázadokon keresztül csak sejtették létét, viszont csak kevesen látták. Az első feljegyzés az 1930-as évekből származik, de ezt akkor csak a fantázia szüleményének vélték. 1975-ben azonban egy biológus fotókat is készített, amikor családjával véletlen megpillantotta őket Dél-Afrikában, Timbavati térségében.