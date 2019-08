Ne feledkezzünk meg kedvenceinkről az ünnepi tűzijáték alatt!

Nébih

A tűzijáték fénye és a hangos durranások megijesztik a kutyákat, ezért fontos, hogy nyugalmuk biztosításáról és ösztönös menekülésük megelőzéséről a gazdák időben gondoskodjanak. A Nébih összegyűjtötte, hogy milyen óvintézkedésekkel előzhetjük meg a bajt, illetve mit tehetünk, ha elszökött hazulról a kutyánk!



Próbáljuk megelőzni a bajt!



Azokban az időszakokban, amikor az állatokban félelmet keltő hatásokra lehet számítani (tűzijáték, vihar stb.), fokozottan ügyeljünk a kedvenceinkre, biztosítsunk számukra biztonságérzetet adó körülményeket! A kiemelten érzékeny, félős állatok esetében már előzetesen érdemes állatorvoshoz fordulni, aki – konzultációt követően – felírhat nyugtató hatású állatorvosi készítményt házi kedvencünk számára. Fontos, hogy a felírt szer adagolásánál kövessük a doktor javaslatait!



Ellenőrizzük kedvencünk regisztrált adatait!



Jó pár éve kötelező minden négy hónaposnál idősebb kutyát egyedi kódot tartalmazó transzponderrel (mikrochippel) megjelölni. Célszerű ellenőrizni, hogy a beültetett mikrochip regisztrációja is sikeresen megtörtént-e, ami a Nébih honlapján található Ebregiszter használatával egyszerűen megtehető. A chipszámot beírva a rendszer megadja a publikus adatokat a keresett kutyáról. Amennyiben a keresés nem ad találatot, feltételezhető, hogy a chip regisztrációja elmaradt. Ebben az esetben vegyük fel a kapcsolatot a beültetést végző állatorvossal és kérjük annak mielőbbi pótlását! Ez nagyon fontos, mert a regisztrálatlan chiphez nem köthető adat, így a megtalált házi kedvencet sem tudják visszajuttatni gazdájához.



Mit tehet a gazdi, ha megszökött a kutyus?



A gazdák legtöbbször a közösségi oldalakon és fórumokon tesznek közzé figyelemfelhívó cikkeket. Emellett azonban célszerű megkérni a kutya állatorvosát, hogy az általa elérhető adatbázisban az eb adatlapjának megjegyzés rovatába írja be az ELTŰNT bejegyzést, amíg az állat vissza nem kerül a jogos tulajdonoshoz. Ehhez az állatorvosnál szükség lesz a kutya oltási könyvére vagy útlevelére, melyben szerepel a chipszám és a tulajdonos adatai. A közterületen kóborló ebek befogását az önkormányzatok által megbízott gyepmesterek végzik, ezért eltűnés esetén érdemes felkeresni a lakókörnyezetünkben található telepeket is.

És hogyan segíthet, aki kóbor kutyára bukkan?



A chippel ellátott, elkóborolt kutyák hazajutását ma már az ország több mint 200 pontján segíti a Vigyél Haza Alapítvány 2015-ben létrehozott és azóta országossá bővült mikrochip-leolvasó hálózata. A figyelemfelkeltő matricával megjelölt kutyabarát helyeken, ingyenesen elérhető eszközök segítségével, könnyedén leolvasható az állat mikrochipjének száma. Ez alapján a programban résztvevő önkéntes állatorvosok kikeresik a kutyus adatait az adatbázisban, majd felveszik a kapcsolatot annak gazdijával.