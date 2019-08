Környezetszennyezés

Látványosan csökkent egyes ártéri területek hulladékszennyezése köszönhetően a Tiszai PET Kupának

hirdetés

A Tisza Tivadar és Záhony közötti szakaszán, csaknem 80 folyamkilométeres távon, 16 hajó és 320 fős legénység bevonásával, a Természetfilm.hu Egyesület szervezésében valósult meg a 7. Tiszai PET Kupa. A saját készítésű pillepalack hajókkal evező csapatok és a lelkes önkéntesek ezúttal 8-10 tonna hulladéktól mentesítették a folyót. A résztvevők és a szervezők büszkén tapasztalták, hogy a hetedik éve, nyaranta megrendezett felső-tiszai hulladékderbi kitartó munkája és a szaporodó kiegészítő program meghozza gyümölcsét. Bár a tavaszi árhullámok jócskán szállítják a hulladék utánpótlást, a korábbi évek szemétgyűjtéseinek köszönhetően - az évek során kitisztított ártéri területeken - egyre kevesebb a szennyezés. A rendezvény Áder János köztársasági elnök fővédnökségével, dr. Kollarik Tamás és Dobos Menyhért védnöksége alatt, az Innovációs és Technológiai Minisztérium (ITM) támogatásával valósult meg.



A családi, baráti és vállalati csapatok két nap hajóépítés után álltak rajthoz Tivadarnál, hogy újra belevessék magukat a hulladékgyűjtésbe a korábbról már ismert, Tiszamogyorósig tartó szakaszon, majd a Kupa utolsó napján, 23 folyamkilométeres távon egy újabb részét fedezzék fel a folyónak és egészen Záhonyig hajózzanak.

A sziszifuszi munkának lassan, de biztosan látszik az eredménye

A PET Kupa tevékenységeivel kapcsolatban sokszor felmerül a kérdés, hogy a Tiszán az áradások során - főleg Ukrajnából és Romániából - érkező hulladékutánpótlás miatt vajon szélmalomharc-e a palackok elleni küzdelem? Az idei verseny tapasztalatai alapján bebizonyosodott, hogy azokon a folyószakaszokon, ahol a csapatok a korábbi évek során többször jártak és gyűjtötték az ártéri hulladékot, sokkal kevesebb a felhalmozódott szemét. Egyértelmű, hogy korábban több év árhullámainak "PET bányáit" számolták fel a kalózok és a vízügy munkatársai, így hiába jönnek az újabb áradások, a megtisztított Tisza szakaszokon a korábban tapasztaltakhoz képest tisztább a folyó ártere.

A végeredmény

A Kupa életében először, a csapatok a PET Bankárok által hitelesített elektronikus kártyákon gyűjtötték a versenypontokat jelentő PETákokat. Az újításnak köszönhetően a résztvevők naprakészen értesültek a sokszor kiélezett verseny állásáról. A 7. PET Kupát végül - 2017-es első helyét megismételve -, a Tilos Rádió hajója nyerte, akik az elmúlt három évben, kicsit változó felállásban, mindig dobogós helyen végeztek. Második helyezett az ICPDR (Nemzetközi Duna-védelmi Bizottság) lett, akik nemzetközi hajóként, más legénységgel 2018-ban megnyerték a kupát. A harmadik hely végül három csapat között oszlott meg: baráti csapatként a legfiatalabb nemzedéket is szép számban képviselő Hangák, a kezdetek óta visszatérő dunaföldvári Aztakeservit és a Siemens Evező-SÖK vállalati csapata között.



A fejenként legtöbb hulladékot összegyűjtő csapat különdíja, a Tisza Hősei díj idén ismét messzi vidékre viszi a PET Kupa hírnevét. Az Egyesült Államokban élő, magyar származású család, négy gyermekkel utazott haza a tiszai versenyre, és ők nyerték a legszorgalmasabb hajónak járó különdíjat.



Az évek során a versenyprogramok elmaradhatatlan kísérői azok a kutatások, amelyek tudományos oldalról vizsgálják a Tisza vízminőségének alakulását. Idén a folyó hullámterében egy méteres mélységből, fúrással vettek üledékmintát a Wessling Hungary Kft. és a Szent István Egyetem Akvakultúra és Környezetbiztonsági Intézetének szakemberei. A kutatók azt vizsgálják, hogy a régebben leülepedett talajrétegekben megtalálhatóak-e a mikroműanyagok és milyen baktériumok kísérik a folyami hulladékokat.

A palackok új életre kelnek

Ahogy azt már a tiszai versenyeken megszokhattuk, az összegyűjtött hulladékmennyiség közel fele újrahasznosíthatásra kerül, azaz visszakerül a körforgásba. A PET Kupa nélkülözhetetlen önkéntes csapata zsákról zsákra átválogat mindent, a különböző anyagokat fajtánként és színenként szelektálja, külön gyűjti a kupakokat saját újrahasznosítási kísérletekre, majd tömöríti a palackokat. A PET Kupa során összeszedett hulladékok körforgásban tartását az esemény szakmai partnere, a Környezetvédelmi Szolgáltatók és Gyártók Szövetsége koordinálja. A hasznosítható anyagok - az NHKV Zrt. és az ÉAK Nkft. segítségével - a hulladékfeldolgozókhoz kerülnek.

Idén ismét a Felső-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság biztosított egy ipari bálázógépet és kitartó gépkezelőket, ami gazdaságosabbá tette a hulladékszállítást. A Kupa szervezői - keresve az innovatív újrahasznosító cégeket - már tavaly is együttműködtek a belga „Waste Free Ocean” programmal, akik tengeri, folyami hulladékok újrahasznosítására specializálódtak. Bernard Merkx, a szervezet egyik alapítója a tiszai hulladékgyűjtésben is részt vett az ICPDR hajón és bemutatta a tengeri hulladékból készült termékeiket.



A versenyen több környezetvédelem iránt elkötelezett tisztségviselő tiszteletét tette, hogy személyes tapasztalatokat szerezve, hosszabb távú szakmai és támogatói együttműködéseket alapozzanak meg. Az M.V. PETÉNYI hulladékgyűjtő anyahajó fedélzetén hajózva követte a PET Kalózok munkáját Gina Kassem, az Amerikai Egyesült Államok Nagykövetségének képviselője.

A holland Recycled Island szervezet hulladékcsapdák építésével gyűjti világszerte a folyami hulladékot, ami azután értékes termékekben hasznosul. A szervezet két nemzetközi koordinátora, Francesca Alberti és Nicola Belafatti a Magyarországon formálódó projekttervükhöz gyűjtöttek hazai tapasztalatokat.

A magyar vendégek között ott volt Révész Máriusz Kerékpározásért és Aktív Kikapcsolódásért Felelős Kormánybiztos is, aki elismeréssel gratulált a PET Kupa eddig elért eredményeihez.

A folyami hulladék elleni harc folytatódik

A PET Kupa idén nyáron szervezett először versenyt a Tisza-tónál - naponta 1 tonna hulladék összegyűjtésével - , és aktív szereplőjévé vált a Kiskörei Vízerőműnél felhalmozódott hulladékzárvány felszámolásának, a problémáról ismeretterjesztő rövidfilmet is készítettek. A vízlépcsőnél a munkát a KÖTIVIZIG szakemberei hajókkal végzik, a hulladék válogatásába segítenek be hamarosan a PET Kupa önkéntesei. A Természetfilm.hu Egyesület szervezésében ősztől rendszeressé válnak az évközi hulladékgyűjtő akciók, amelyekhez önkéntesek csatlakozását várják.

A 7. Tiszai PET Kupa dobogós csapatai:

1. helyezett: Tilos Rádió

2. helyezett: ICPDR nemzetközi hajó

3. helyezett (megosztva): Aztakeservit, Hangák, Siemens Evező-SÖK

A Tisza Hősei: Amerikalózok

Nagy tisztelet a mezőny további lelkes és elhivatott csapatainak:

Megintcsak egy makett, FesztPET, FŐTÁV MILLENIUM FLAKON, FŐTÁV-KOMFORT TISZTA TISZA, Henkel – Vízi PETkány, Prezi, Tisza 2, WWF Vízi Panda, Zsákolók

M.V. PETényi anyahajó,

az NHKV kenus csapata és az ITM kenus csapata,

valamint a PET Kupa önkéntes csapata



A szervezők köszönetüket fejezik ki a Felső-Tisza-vidéki Búvár és Mentő Egyesület szakembereinek, akik garantálták a 16 hajós flotta vízi biztonságát. A PET flotta sok segítséget kapott a Tisza menti önkormányzatoktól, köszönet Tivadar, Fehérgyarmat, Panyola, Vásárosnamény, Tiszaadony, Tiszamogyorós, Záhony és Aranyosapáti önkormányzatának. Az M.V. PETÉNYI anyahajó építésében és működtetésében a VALYO Város és Folyó Egyesület és a Deck.hu segített.