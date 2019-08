Fesztivál

Túl hangos volt a Sziget, bírságol az óbudai önkormányzat

Hatósági eljárást kezdeményezett és bírságot szab ki az óbudai önkormányzat a Sziget fesztivál szervezőire, mert a rendezvény zajszintje többször is átlépte a megengedett határértéket az önkormányzat hivatalos mérései alapján.



Óbuda-Békásmegyer Önkormányzatának hétfői, MTI-hez eljuttatott közleménye szerint idén a korábbi évekhez képest több lakossági panasz érkezett, amelyek szerint az elmúlt éjszakákon tűzijáték hangját is hallani lehetett.



Emiatt az önkormányzat a tűzijátékot engedélyező hatósághoz, a Budapesti Rendőr-főkapitánysághoz fordul. Az önkormányzat emlékeztetett, hogy a lakók és a háziállatok védelme érdekében a szilveszteri eseményekhez kapcsolódó tűzijátékon kívül Bús Balázs polgármester nem támogat semmiféle tűzijátékot a kerületben.



A polgármester felszólította a Sziget szervezőit, hogy a közeli kerületek és települések lakóinak nyugalma érdekében tegyék meg a szükséges lépéseket, hogy a rendezvény hátralévő napjaiban a megengedett határértéken belül tartsák a zajszintet, illetve a tűzijátékok engedélyeztetése kapcsán is minden esetben jogszabályok szerint járjanak el.