Környezetvédelem

Már egész Budát fojtogatja az orrfacsaró bűz

Az elsők között írta meg a ma.hu, hogy iszonyatos bűz terjeng Budaörsön. Olyannyira büdös lehet, hogy még a polgármester is posztolt róla.



"A közteresek nyomoznak, de egyelőre semmi nyom. Közben kiderült, hogy a környező települések is bűzölögnek..." - írta posztjában Wittinghoff Tamás.



Közben kiderült, hogy Zsámbékon állítólag nedvestrágyáznak és a nagy szél viszi szét a rossz szagot. Ám ahhoz nagyon erősnek kellene lennie, hogy a dombvidéken átfújja, majd egész Budán és Pest jelentős részén is eloszlassa az orrfacsaró bűzt.



"Ellenőrizzük, de ez borzalmas..." - tette hozzá.



Sok kommentelő szerint ez nem ritka eset, sőt a vidéki élet velejárója.