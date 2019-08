Állati

Tele van sebesült gólyákkal a Hortobágyi Madárkórház - videó

Naponta érkeznek sérült gólyák a Hortobágyi Madárkórházba, sokan közülük áramütést szenvedtek, általában szárnyuk, lábuk tört.



Ilyenkor nemcsak nálunk van csúcsszezon, hanem más mentőhelyeken is, ugyanis a gólyák július közepétől kezdenek kirepülni a fészekből, e napokban javában tart ez a folyamat. A kirepülést követően a fiókák életükben először találkoznak villany­dróttal, kerítéssel, ereszcsatornával, így megvan annak lehetősége, hogy beakadnak valahová, nekiütköznek valaminek, áramütést szenvednek, lábukat, szárnyukat törik – sorolta a Hírek360.hu-nak dr. Déri János, a madárkórház vezetője.



A Hortobágyra az ország minden területéről érkeztek sérült gólyák az elmúlt hetekben, legtöbbjük a környékről: Sárrétudvariról, Pocsajról, Debrecen határából, Polgárról, Tiszacsegéről, Egyekről, Balmazújvárosról, Hajdúszoboszlóról. Jelenleg a madárkórházban mintegy 40 gólya lábadozik, ennek körülbelül a felét tudják majd elengedni az afrikai útra augusztus 20-án.



A sérült madarak egy része műtéten esik át, ezt követően egy speciális szerkezettel segítik a mihamarabbi felépülést, s vannak olyan madarak, amelyeknek infúziót, fájdalomcsillapító antibiotikumot kell adni, masszázzsal, gyógytornával segíteni a gyógyulásukat.



A Hortobágyi Madárkórházban nincs megállás, éjjel is érkeznek sebesültek. Tapasztalataik alapján az emberek jobban odafigyelnek a gólyákra a környezetükben, hiszen nagyobbak, jobban észreveszik őket – emiatt is kerül ennyi sebesült madár a hortobágyi kórtermekbe.