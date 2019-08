Klímaváltozás

Bálint gazda a klímaváltozásról: az ember ezt nem tudja megváltoztatni

A Magyar Narancs interjút készített Bálint Györggyel, melyben a 100 éves kertészmérnök arról beszélt, miért Iowában lett mezőgazdász, mesélt a rendszerváltás utáni időkről, politikai karrierjéről, és szóba került a klímaváltozás is.



"Épp tegnap este próbáltam valahogy végiggondolni az emberiség történetét. Most már teljesen világos előttem is, hogy az ember ezt nem tudja megváltoztatni. A légkör szén-dioxid-szintje csak növekszik, a tengerek szintje emelkedik, a gleccserek elolvadnak, és még hosszan sorolhatnám a Földön történő ezernyi változást. Lehet, hogy ezeket nem tudjuk megváltoztatni, de alkalmazkodni lehet hozzá. És ezt az alkalmazkodást kell megtanulni a természettől. Mert a természet, amióta létezik -nem tudom kinek akaratából, de létezik-, azóta mindig azt tanítja, hogy alkalmazkodni kell az adott körülményekhez. Ez az élet feltétele" - mondta.



Beszélt az önellátás fontosságáról is, szerinte a magaságyak olyan termelési megoldások, amelyek kevés pénzből, kis beruházásból, akár használt lécből, deszkából vagy téglából megvalósíthatóak. Fel lehet állítani panelházak naposabb udvarán, hogy paradicsomot, paprikát, hagymát vagy uborkát teremjen. Szintén jó ötletnek tartja, hogy törpegyümölcsfákat, karcsú orsó gyümölcsfákat ültessenek akár egy virágágy közepébe.

